Aix-en-Provence : l'office du tourisme lance une brochure spéciale pour les familles

L'équipe de l'accueil de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence a profité du confinement pour élaborer une brochure facilitant la visite de la ville pour les enfants. Face aux demandes de plus en plus nombreuses des touristes qui voyagent en famille, les conseillers en séjour ont imaginé une brochure leur étant entièrement destinée.



Et c'est ainsi qu'est né le livret « Aix en famille ».



Le petit Paul, prénommé comme le célèbre peintre Cezanne, invite dès la première page petits et grands à découvrir le centre-ville d'Aix en suivant les étapes à l'aide d'un plan simplifié.



Spécialement conçue pour les plus jeunes (dès 4/5ans), cette brochure est interactive. Au fil des pages, les enfants répondent aux questions du petit Paul et suivent « sa » visite de façon ludique.



"Le choix a été de mettre peu de texte mais un texte concis et historique à destination des parents et des jeux pour les enfants. Par exemple, à l'approche de la fontaine de la Rotonde, les enfants sont invités à citer les détails ornant les 3 statues " indique un communiqué de presse.