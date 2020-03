Alitalia : vols spéciaux et liaisons régulières pour rapatrier des milliers d'Italiens

L'organisation de vols spéciaux contribue également à faciliter le rapatriement de milliers de ressortissants italiens des pays vers lesquels il n'est plus possible d'exploiter des liaisons régulières en raison des restrictions imposées au trafic aérien à destination et en provenance de l'Italie.



Dans les prochaines heures, d'autres vols spéciaux seront organisés au départ de l'Espagne (Madrid et Malaga) entre le 21 et le 26 mars, de la Moldavie (Chişinău) le 22 mars, de la Grèce (Athènes) et de la Pologne (Varsovie) le 23 mars, de l'Ukraine (Kiev) le 25 mars et de la Serbie (Belgrade) le 26 mars.



Depuis le début de la crise, Alitalia a déjà effectué des vols spéciaux au départ des Maldives, de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), de Varsovie, de Sofia, de Kiev, de Madrid, de Malaga, de Bucarest, d'Alger et de Tunis, ramenant plus de trois mille ressortissants en Italie.



Pour l'instant, il n'y a pas de demandes en suspens pour d'autres vols spéciaux, mais Alitalia est en contact avec la cellule de crise du ministère italien des affaires étrangères afin d'organiser de nouveaux vols spéciaux, tant pour les passagers que pour le fret.