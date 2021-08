Aérien : le pavillon français (mais pas que) au bord du gouffre

L’aéronautique risque d’affronter la pire crise qu’elle n’a jamais connue, dans les prochains mois., elle fera forcément tâche d’huile aussi sur l’industrie du tourisme hexagonal.Une perspective qui préoccupe les Pouvoirs publics. Si l’économie française est repartie de plus belle,, et Bercy qui a sonné la fin du “Quoi qu’il en coûte”, ne l’ignore pas.La prochaine allocution du ministre de l'Économie, (très) attendue avec crainte et impatience par la profession toute entière, devrait nous permettre d’y voir plus clair car Bruno Le Maire a promis de faire du “sur-mesure”. Mais en fait, le Gouvernement est d'ores et déjà à la manœuvre. L'annonce de la création d'une holding entre Corsair et Air Austral, condition sinequanone pour une recapitalisation de cette dernière, est probablement le premier étage de la fusée.D’autres partenariats de ce type pourraient voir le jour dans les prochains mois pour étendre les synergies et rétrécir les finances.Wait and see...