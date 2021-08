Bruno Le Maire donne rendez-vous au monde du tourisme et aux voyagistes le 30 août

Pour autant Bruno Le Maire souhaite garder un œil sur les secteurs qui continuent de souffrir de la crise sanitaire et de citer notamment le secteur du tourisme : " Nous sommes passés au sur-mesure, nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin. Je leur donne rendez-vous lundi prochain le 30 août : le monde la culture, les restaurateurs, les bars, les hôtels, le monde du tourisme, les voyagistes... (...)



Nous regarderons ceux qui ont perdu du chiffre d'affaires pendant cette crise sanitaire et nous aiderons ceux qui ont perdu de l'argent à cause des règlementations sanitaires mais pour le reste que l'économie soit libre qu'elle crée des emplois et de la richesse sans le soutien de l'Etat. "