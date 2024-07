Alpes Maritimes : Passion Voyages en liquidation judiciaire

Puis elle poursuit en rappelant que « tous les petits patrons sont passés sous les radars au niveau de la prise en charge des fonds pendant le Covid.



Seules les agences de voyages qui faisaient plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires mensuel - ce qui correspond à nos commissions et nos marges - pouvaient espérer toucher les aides et les fonds pour les coûts fixes. Nous n'avons rien eu comme aides, à part l'activité partielle . »



Mais la chef d'entreprise est tout de même résolue à se battre. En janvier 2024, elle obtient du Tribunal de Commerce de Grasse que son business soit placé en situation de redressement judiciaire pour relancer la machine avec l'appui d'un mandataire. Les banques sont aussi d'accord pour la suivre dans sa procédure.



Le 10 juillet 2024, date de fin de la première période d'observation, elle doit présenter un dossier avec le mandataire pour demander l'ouverture d'une deuxième période d'observation de six mois, en vue d'établir un plan de continuation pour restructurer les dettes.



Mais quelques jours plus tôt, le 21 juin, c'est le couperet. « Le mandataire a reçu un courrier de l'APST lui précisant que le garant financier ne renouvelait pas ses garanties. Je suis tombée des nues », témoigne Séverine Garguilo.



Une information que nous confirme Emmanuel Toromanof, le secrétaire général de l'APST : « Passion Voyages à été radiée de l'APST le 20 juin dernier, sa garantie était arrivée à expiration et les conditions pour son renouvellement n'étaient pas remplies ».



Selon la dirigeante, à aucun moment elle n'a été sollicitée par l'APST pour défendre sa situation.