Alpitour : un nouveau Bravo Club à Bodrum (Turquie) dès 2024

ce n'est pas notre nouvelle technologie qui va nous écarter de notre volonté d'être proches des agents de voyages

Ce sont toujours des structures à taille humaine, dans lesquelles nous cultivons l'« esprit village »

la sensibilité produit

Un club, c'est un club, un concept abouti, une équipe d'animation dédiée, une marque portée haut et avec force, dans un établissement hôtelier approprié

Les agences de voyages doivent avoir la curiosité d'aller plus loin que le club le moins cher de la liste, comparer et sélectionner. C'est leur valeur ajoutée face à un client peu averti et souvent crédule

Malgré le contexte, Alpitour se porte bien. En 2023, la branche française a fait partir(soit 11% de plus qu’en 2019).Elle emploie 25 personnes, en charge des ventes, du marketing, de la partie transports et de la relation commerciale. L'informatique, le juridique et la production sont basés en Italie, d'où est originaire le Groupe Alpitour World.Dans l'Hexagone,environ, le B2B représentant 90% de son volume d'affaires.Si l'ensemble de l'offre a récemment migré sur Orchestra, «», a martelé Patrice Caradec lors de la Convention des EDV.Alpitour propose actuellement, sa nouvelle gamme 4 et 5*.devrait ouvrir ses portes entre fin avril et début mai 2024. «», précise Patrice Caradec, insistant sur l'importance de «» pour sa marque. «», affirme-t-il.Face à la concurrence, il ajoute : «».