EDV : Valérie Boned au plus près des adhérents pour ses premiers pas de présidente

Le secteur du tourisme est porteur à 10, 20, 30 ans. La question aujourd’hui est de savoir comment nos entreprises se positionnent sur ce marché et continuent à prospérer dans une croissance vertueuse.



Le sujet de l'écoresponsabilité est fondamental. Nous ne pourrons pas avancer et être pris au sérieux - par les pouvoirs publics, nos clients ou encore nos salariés - si nous n'intégrons pas dès maintenant une vraie révolution écoresponsable et digitale. Les deux sont liées

nous voulons à la fois que nos adhérents puissent se comparer aux résultats mais aussi donner à voir à l'extérieur, aux pouvoirs publics et à la presse nationale. Que l'on s'intéresse à notre industrie par rapport à la tendance de consommation

Si Yvon Peltanche voit ses missions et son champ d'action élargis, il n'est pas le seul.Fidèle à sa philosophie du « travail en équipe », Valérie Boned compte s'appuyer sur toutes les compétences et les bonnes volontés de ses administrateurs pour engager des thématiques importantes et poursuivre la montée en puissance du syndicat initiée durant la pandémie.Ainsi, Laurent de Chorivit (Evaneos) et Lionel Rabiet (Voyages d'Exception), respectivement à la tête des commissions « digital et innovation » et « tourisme responsable » vont travailler de pair afin d'», a poursuivi Valérie Boned.Il en va de même pour d'autres commissions. Ainsi, Patrick Métivier (Carrefour Voyages) et Guirec le Morvan (Leclerc Voyages) vont, de leur côté, se pencher sur, en incluant davantage de données comportementales (achats clients, évolution des destinations), une partie dédiée au business travel, et ce, dans une approche plus qualitative.En faisant évoluer le baromètre, «», complète Valérie Boned.