Valérie Boned : "Le rôle politique ne me fait pas peur" 🔑

TourMaG : Est-ce qu'il y a un sujet plus urgent que les autres ?



Valérie Boned : La problématique du coût de la distribution doit être vraiment traité, cela inclus, IATA, NDC, la SNCF, etc. Je ne dirais pas qu'il est le plus urgent, mais il est éminemment important, au regard des derniers évènements.



Nous devons répondre à la question : comment réussir à vivre en distribuant nos fournisseurs et comment bien les distribuer ? Tout est sur la table et il y a beaucoup à faire dessus.



TourMaG : Vous pourriez amener une solution globale à l'industrie ?



Valérie Boned : Nous n'en sommes pas encore à ce stade de réflexion.Je dis plutôt qu'il est indispensable d'ouvrir le débat et les réflexions au sein des EDV.



Les agences de voyages sont de plus en plus dans des réseaux. Nous allons donc nous appuyer et discuter avec les têtes de ces réseaux. Nous voulons voir comment faire face et rétablir le déséquilibre dans les relations avec IATA ou la SNCF.



Evidemment nous devons apporter des garanties, mais elles doivent être à la hauteur des chiffres que nous générons. De la même façon, nous devons trouver une façon de nous garantir sur le risque de nos fournisseurs.



Nous allons discuter, puis agir, aussi bien pour les agences de voyages affaires et loisirs.