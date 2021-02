Amadeus : Jean-Christophe Carette nommé directeur commercial corporations France

Julien Egle, 38 ans, a pour sa part rejoint Amadeus en 2012 après six ans d’expérience dans le domaine du marketing et des ventes sur différents marchés comme la France, l’Italie et le Brésil.



Au cours de sa précédente fonction de Global Account Manager chez Amadeus, il a " démontré sa capacité à accompagner et développer des partenariats avec des grands comptes à l’international, opérant sur de multiples marchés dont la France, que ce soit sur du voyage d’affaires, du retail et même online , indique Amadeus.



C’est cette connaissance qui permettra à Julien et aux équipes d’Amadeus d’accompagner les agences de voyages à continuer leur évolution, en allant vers toujours plus de personnalisation ".



Il aidera aussi les agences à répondre aux nouvelles attentes des voyageurs qui souhaitent dorénavant disposer de véritables consultants en voyage et d’une offre multicanale.