Etude : Comment voyagerons-nous demain ?

Ce n'est pas totalement un oxymore, mais le luxe devient accessible.



De plus en plus de voyageurs souhaitent voyager confortablement à l’avant de l’avion. Il est maintenant possible de proposer des tarifs " dégroupés " en classe affaires, plus abordables et plus accessibles.



Zipair (Japon) et Finnair ont commencé à proposer des billets d'affaires de base en 2021, tandis qu'Air France et KLM ont ajouté des tarifs de classe affaires « light » en 2023.



Les compagnies aériennes installent également des sièges de classe affaires "de luxe", plus spacieux dans la première rangée, qui ne sont accessibles qu'à un nombre limité de personnes.



Parmi les exemples, la nouvelle suite Upper Class Retreat de Virgin Atlantic, le siège Prime en classe affaires de Condor, les sièges de cloison d'Air France sur ses B777-300ER reconfigurés, ou encore le Mint Studio de JetBlue sur l'A321LR.



Cette tendance se poursuivra jusqu'en 2024, comme en témoignent les dernières annonces d'Air New Zealand, qui ajoutera quatre ou huit rangées d'un premier produit Business Premier Luxe, tandis que Lufthansa proposera sept types de classe affaires Allegris à partir de l’année prochaine, à des prix et avec des avantages variables.



Et pour vous, à quoi ressemblera le voyage en 2024 ?