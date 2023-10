Notre objectif est de mutualiser les coûts de développement, avec des partenaires agences de voyages, tour-opérateurs, DMC. Nous voulons créer un système coopératif qui se base sur les données des entreprises et non sur Google, pour éviter qu'à terme, il n'y ait que Facebook ou Google qui soient en mesure de proposer des séjours de manière aussi personnalisée

Plus nous aurons de partenaires, et plus nous pourrons faire grandir notre pôle data, qui travaille sur le développement de Botler

Plus nous serons nombreux et plus nous aurons les capacités de nous adapter tous ensemble, pour ne pas être à la merci de très grosses entreprises ou de boites de technologies, qui peuvent très bien faire ce métier-là parce qu'elles ont tous les outils. Il n'y a qu'à regarder ce qu'ont fait Kayak ou

au monde de l'hôtellerie... »

Si tous ces outils sont d'abord testés sur les sites maison de Best Of Tours ( Boticonline notamment), ils sont progressivement proposés aux clients et aux partenaires du Groupe.», explique Yacine Bakouche.Best of Tours propose ainsiqui inclut la mise en ligne de leurs offres sur Boticonline, la fourniture d'une application mobile personnalisée à proposer à leurs clients - avec à la clé des commissions sur les ventes des activités partenaires réalisées via l'appli -, une caméra 360° pour faire des scans et des vidéos des hôtels et des destinations qu'ils proposent et un accès à Botler.Pour les agences de voyages, la formule comprend l'application personnalisée à leurs couleurs avec les destinations de leur choix, des flux vers leurs séjours et l'accès à Botler pour une cinquantaine d'euros par mois. «», précise Yacine Bakouche.Pour lui, le fonctionnement des entreprises se résumera à l'avenir à une plateforme intermédiaire, avec des données en entrée et une distribution en sortie, d'où l'importance de la data.