Google Bard vs ChatGPT : quel est le meilleur "agent de voyages" ?

En conclusion : le métier de conseiller voyage a encore de beaux jours devant lui ! Bien entendu, pour avoir les bonnes réponses il faut bien sûr poser les bonnes questions. Et force est de reconnaître que je ne suis peut-être pas encore une experte en prompts (commandes écrite envoyée à une « intelligence artificielle » ) ChatGPT ou Google Bard...



Mais force est de constater que les réponses sont peu précises et surtout ne fournissent aucune source.



Il y a certes quelques approximations et des erreurs. Mais ne nous méprenons pas : en matière de technologie tout va vite et même très vite...



Ces deux agents conversationnels apprennent très rapidement... Ils ont été créés pour cela !



« La masse de données disponibles en ligne, les capacités de calcul et la recherche fondamentale sont arrivées à un point où l'usage a généré une rupture. Cette dernière est extrêmement forte et sans doute irréversible vu les profils des utilisateurs de Chat GPT.



Elle a été démocratisée, générant une accélération dans l'usage, mais aussi des opportunités, des risques et un retard immédiat pour ceux qui n'y sont pas » indiquait Christian Sabbagh, le fondateur et président d'Orchestra lors du dernier forum du SETO.



En effet, les grands noms du secteur Booking, Expedia, Kayak... ne s'y sont pas trompés et ont d'ores et déjà intégré l'intelligence artificielle dans leur process... La révolution IA n'en est qu'à ses débuts, et nous n'avons pas fini d'en entendre parler !