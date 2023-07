IA : Découvrez le 1er compagnon de voyages

La jeune entreprise basée sur la data et l'intelligence artificielle, a créé en 2023, le 1er Startup Studio pour explorer les possibilités de Chat-GPT et IA générative dans les sociétés.Et pour fêter les 3 ans de l'initiative Tourisme by CA, une plateforme de soutien à la filière touristique, la jeune pousse a décidé de montrer tout le potentiel de l'intelligence artificielle dans la création de carnets de voyages. A partir de la destination finale et de différents critères à fixer, l'internaute obtient un parcours clé en main et personnalisé.En fonction des requêtes du voyageur, la plateforme va générer un itinéraire en utilisant les données de ChatGPT et Data-Tourisme.Pour le moment, le compagnon reste cantonné aux seules villes françaises. De plus, les internautes pourront profiter des avantages et réductions proposés par les professionnels présents sur Tourisme by CA. CibleR entend rapidement adresser les prestataires touristiques, les hébergeurs, les sites de visites, les offices de tourisme et autres institutionnels.