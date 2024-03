IA : Comment Kayak utilise cette technologie ?

Avec le lancement de Ask KAYAK, nous nous efforçons de résoudre plus rapidement et plus simplement les problèmes complexes liés aux voyages

Ce n'est pas tout, car Kayak entend soutenir son développement grâce à l'IA.La plateforme annonce aussi le lancementIl s'agit d'un assistant basé sur l'IA, en permettant aux voyageurs d'effectuer des recherches et deIl peut répondre aux besoins d'aspirations des internautes, sur une envie de partir lors des vacances de printemps en famille, à moins de 3 heures de Paris pour un budget de 300 € par personne. ]b.La plateforme suggèrera des destinations familiales proches qui correspondent au budget spécifié.L'outil n'est pas encore disponible en France, Ask KAYAK est désormais accessible à tous les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Il sera bientôt déployé sur d'autres marchés."