ChatGPT et consorts, aubaine ou menace pour les voyagistes ?

Car l'IA n'est pas un simple chatbot ou un nouveau Google. « Cela va beaucoup plus loin. Les données qui nourrissent l'IA lui permettent d'en extraire des règles qui permettent de résoudre des problèmes qui ne sont pas liés aux données initiales.



C'est ça la grande rupture : l'IA déduit de la masse de données qu'elle a, par le biais des algorithmes, des règles qui permettent de résoudre des problèmes qui sont nouveaux et qu'elle ne connaissait pas. C'est ce qu'est censé faire l'être humain », a continué Christian Sabbagh.



L'intelligence artificielle permet notamment la génération de textes, d'images, elle peut faire de la classification, de la prédiction, de l'extrapolation... « Nous sommes face à un grand remplacement.



De la même façon que l'automatisation a généré une vague de remplacement dans le monde ouvrier, nous sommes face à une vague de remplacement d'une couche de la population socialement plus élevée que les ouvriers mais dont les tâches répétitives vont progressivement et naturellement être remplacées par de l'intelligence artificielle, » a-t-il ajouté.



En front office, l'IA pourrait aussi avoir des impacts importants, avec le développement des interactions assistées qui pourraient, par exemple, remplacer les call centers et venir modifier la façon de rechercher des voyages grâce à de nouveaux moteurs de recherche sous forme de questions - réponses.



Ces moteurs existent déjà et même si la qualité des réponses de ChatGPT est pour l'heure discutable, chaque nouvelle version vient contredire ce constat, notamment la version 4. « On parle de ChatGPT, mais cela va fleurir. Il y a des intelligences artificielles et on s'imagine bien que Google va avoir sa version de l'IA », a ajouté Christian Sabbagh