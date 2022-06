Best Of Tours ouvre un bureau en Indonésie

En février 2020, j'ai le privilège de me rendre à Bali en vacances. J'y découvre une destination fantastique

L'Indonésie c'est très beau et je m'y attendais. Ce que je n'avais pas vu venir, c'est l'extrême gentillesse des Indonésiens car il est là le véritable privilège, la rencontre d'une culture et d'un peuple exceptionnel et leur meilleur représentant pour moi c'est

Le lancement était prévu en mai 2020, mais la pandémie en a décidé autrement.Après deux années d'attente, le DMC, en Indonésie., explique Yacine Bakouche, le directeur général de Best Of Tours. Wayan Sukartana », ajoute-t-il.Ce dernier est désormais à la tête du bureau de Best Of Tours Indonesia. Si la France est le marché privilégié du DMC, les équipes parlent également l'anglais et l'espagnol et ne se ferment pas à d'autres clientèles.Pour les agences de voyages partenaires, comme pour toutes les autres destinations commercialisées par l'agence, Best Of Tours Indonesia met à disposition son « Botler », mais aussi, en français et en anglais, qui délivre des conseils (plan, météo, transports, devises), des bons plans, le calendrier des événements et des idées d’activités géolocalisées (visites, restaurants, avec les enfants, vie nocturne, etc.).