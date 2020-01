DITEX : Best Of Tours lance un concierge virtuel Botler !

TourMaG.com - Présentez-nous Best Of Tours ?



Gaëlle Dulac : Best Of Tours est spécialiste des voyages de groupes en Grande-Bretagne, en Irlande mais qui propose également des séjours dans le reste de l'Europe.



Nous venons de fêter nos 5 ans. L'entreprise compte déjà une quinzaine d’employés sur plusieurs marchés : francophone, allemand, nord-américain et scandinaves.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Gaëlle Dulac : Nous lançons de nouvelles destinations. Le Royaume-Uni reste la destination principale toutefois nous offrons désormais nos services sur le Benelux et l’Allemagne.



Nous proposons également de nouveaux outils dont des vidéos professionnelles des destinations et des visualisations 3D des hôtels utilisés. Enfin, Botler, notre concierge virtuel suit nos clients partout. Il s'agit d'une application gratuite disponible en français à Londres, Berlin, Amsterdam et Edimbourg qui permet de retrouver le programme du séjour avec les hôtels réservés, des infos pratiques mais aussi de réserver certaines prestations complémentaires.