Podcasts : Entretien avec Emilie Sarda, directrice marketing d'Appart'City

Pouvez-vous nous présenter la chaîne d’appart-hôtels Appart’City ?



Emilie Sarda, Appart’City : "Appart’City est une chaîne d’appart-hôtels qui existe depuis maintenant une vingtaine d’années et qui emploie un millier de collaborateurs, au siège et dans une centaine d’établissements. Ils sont répartis sur tout le territoire français, mais aussi en Belgique et depuis 2020 en Suisse.



Nous sommes présents essentiellement au cœur des villes et à proximité des quartiers d’affaires. Nos appart-hôtels sont le point de départ vers des rendez-vous professionnels mais sont aussi le point central permettant de rayonner lors d’une escapade urbaine ou d’un city trip.



Tout comme pour un hôtel classique, nous accueillons nos clients à partir d’une nuit, mais nos équipements permettent aussi les longs séjours en toute autonomie. Nous proposons, selon les sites, des studios pour 1 à 2 personnes d’environ 20 m2 avec kitchenette jusqu’à l’appartement trois pièces de 35 m2 environ.



La cuisine intégrée est l’élément commun à tous nos studios et appartements. C’est ce qui nous caractérise en tant qu’appart-hôtel. C’est véritablement le point fort qui nous a permis de d’être la solution pour les clients en déplacement professionnel ou les travailleurs nomades lorsqu’au plus fort de la crise sanitaire, les restaurants étaient fermés.

La cuisine est aussi un argument économique pour les personnes en déplacement. Elle permettrait de réduire le budget voyage de 20 à 30%. Indépendance, autonomie et économie sont les atouts de nos appart-hôtels."



Proposez-vous aussi des équipements et services en complément ?



Emilie Sarda, Appart’City : "Oui. Les studios et appartements apportent plus d’espace qu’une chambre d’hôtel classique. En dehors de la cuisine intégrée, vous y trouvez une literie ultra-confort Made in France, une penderie, un espace bureau avec du WiFi 100% fibre ainsi qu’un écran plat avec la technologie Chromecast, qui permet d’afficher le contenu de son smartphone sur la TV. Le déploiement est en cours dans nos établissements.



Dans les espaces de vie communs, on peut trouver selon l’appart-hôtel : un salon, un bar, un business corner, une bagagerie, une laverie, du matériel de repassage, une salle de fitness et parfois même, une piscine extérieure.

Et nous accueillons les animaux voyageant avec leurs maîtres.



Viennent s’ajouter à ça des services hôteliers : un petit-déjeuner avec des produits que nous avons souhaités bios, locaux et moins transformés pour répondre à la demande toujours plus croissante, une offre de petite restauration, un partenariat de livraison de courses (pratique pour cuisiner dans son appartement) et un système de réservation de taxi au meilleur prix."



Et vous accueillez tout type de clientèle ?



Emilie Sarda, Appart’City : "Avant la crise sanitaire, nous avions 65% de clientèle affaires et 35% de clientèle loisirs. Aujourd’hui, on constate que la frontière géographique entre voyages pour affaires et voyages pour le plaisir sur son temps libre est plus mince, surtout avec l’apparition de nouveaux usages et de comportements comme le télétravail.



Finalement, il est possible pour beaucoup d’entre nous de travailler de n’importe où et même de prolonger un séjour professionnel par un week-end city trip dans la même ville.



Nous accueillons aussi de plus en plus de « digital nomads », pour qui, en dehors du travail, le temps est à la découverte de la culture et de la cuisine locale, aux activités sportives, aux soirées entre « digital nomads » par exemple (...) Et puis c’est de se dire aussi qu’Appart’City se démarque avec un réseau d’appart-hôtels tous différents mais partageant des valeurs communes : la simplicité, la convivialité et la liberté de se sentir comme chez soi."



Et quelles sont les bonnes raisons qui, selon vous, poussent les travailleurs nomades ou les « digital nomads » à voyager avec Appart’City ?



Emilie Sarda, Appart’City :



"• La première raison est qu’Appart’City est implanté dans toutes les grandes villes, à seulement quelques minutes des gares ou des aéroports. C’est plutôt très pratique quand on se déplace fréquemment.



• Une autre bonne raison : les prix doux ! Qu’ils réservent un appartement seuls ou à plusieurs, le tarif reste fixe. Ce peut être l’occasion de se faire accompagner par un proche, disponible aux mêmes dates.



• Ils ont également la possibilité de bénéficier de la solution « Appart’City Business », disponible sur notre site internet. Elle est réservée aux professionnels et permet de simplifier leurs déplacements.



• Et puis, en déplacement, ce qui est déterminant, c’est l’accès au wifi. Chez Appart’City, ils bénéficient du wifi à très haut débit, ainsi que de la technologie Chromecast. En trois clics, ils peuvent visionner leurs contenus préférés en streaming sur un téléviseur HD. C’est idéal pour se détendre après une journée de travail remplie. Et c’est crucial pour des hyper-connectés !



• Autre bonne raison : nos studios et appartements offrent plus d’espace qu’une chambre d’hôtel classique.



• Et puis, dans leur appartement, ils peuvent profiter d’une kitchenette pour cuisiner et se faire plaisir, comme à la maison. Ils peuvent même se faire livrer les courses en quelques clics.



• Comme on l’a dit un peu plus tôt, aux avantages de l’appartement s’ajoutent les services hôteliers. Les travailleurs nomades peuvent par exemple profiter du buffet petit-déjeuner, composé de produits bios, locaux et peu transformés."