Tourisme durable : juste un verdissement de façade ? 🔑

Le stand de la Grèce, faisant la promotion des séjours de 2 jours en avion sur place, a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.



De plus, il y a une vision que j'ai trouvé assez court-termiste, même lors des conférences et c'est ce qui m'a choqué. Voilà pourquoi je suis parti plus vite que prévu.



Je comprends que pour les pays et les tour-opérateurs, il n'est pas possible de faire pivoter à 180 degrés le modèle. et c'est ce qui est inquiétant,

"soit 33% des Ă©missions que nous devrions Ă©mettre chacun par an pour entrer dans les clous des Accords de Paris"

Il y a des efforts à faire de tous les côtés, et nous devons en parler et discuter de l'urgence d'agir.



Là j'ai surtout entendu dire que l'aérien ce n'était pas si grave, que des solutions seront trouvées, puis qu'il suffit de payer des crédits-carbone. La réalité est tout autre.



Il n'est pas possible de maintenir la dynamique actuelle au niveau du trafic, tout en répondant à l'urgence climatique.



C'est bien de parler de l'avion durable, mais cela ne devrait pas être le cœur du sujet,

Ce sentiment d'être un peu à contrecourant a aussi touché Mathieu Ravard. " soupire le cofondateur de GreenGo.Mathieu Ravard a fait le calcul. Pour partir en Greekend, - week-ends en Grèce - offres mises en avant par l'office de tourisme hellénique sur le salon, le vol Paris - Athènes émet 650 kg de CO2Ce n'est pas le seul point d'exaspération du professionnel sur la vision du tourisme de demain." estime Alisée Pierrot.