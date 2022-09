Amadeus : le voyage d’affaires, tiré par le MICE redémarre

Pour des raisons « administratives », Amadeus SAS, qui chapeaute les sites de Sophia Antipolis et de Villeneuve-Loubet vient tout juste d’absorber Amadeus France et Gestour, dont les sièges se situent à Issy-Les-Moulineaux – un déménagement aura lieu dans la même ville cette automne – et Schiltigheim, en Alsace.



Denis Lacroix, plus de 30 ans chez Amadeus, préside Amadeus SAS tandis que Bertrand Poey dirige Amadeus France. Le duo peut déjà présenter des chiffres encourageants : « Au deuxième trimestre, Amadeus a retrouvé 75% de son activité et le mois de juillet est très bon.



Surtout les marchés européen et français, en retard en 2020 et 2021, qui dépassent de plus de 4 points les autres marchés. »