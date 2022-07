Protection de l'environnement : Amadeus investit dans CHOOOSE

Alors que 83% des voyageurs du monde entier attendent de l'industrie du voyage qu'elle offre des alternatives plus durables, selon le WTTC, Amadeus annonce avoir investi dans CHOOOSE, une entreprise de technologie environnementale qui intègre des propositions d'action pour le climat dans l'expérience client.



" La technologie de CHOOOSE permet d'effectuer des calculs d'émissions précis sur l’ensemble d’un voyage - du transport aérien au transport terrestre en passant par l'hébergement, grâce à une méthodologie reposant sur des normes et des standards largement reconnus dans le secteur ", explique Amadeus dans un communiqué.



La société automatise les calculs d'émissions de carbone et propose des solutions visant à réduire cet impact, notamment via les suppressions et les compensations de carbone (via la reforestation par exemple) et le carburant d'aviation durable (SAF) - le tout au sein d'interfaces qui viennent s’intégrer dans le cadre de l'expérience client existante.



Ainsi, les voyageurs peuvent prendre des mesures pour déterminer l'impact de leurs déplacements sur le climat et tenter de le réduire ou de le compenser.