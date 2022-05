CDS Groupe distribue le contenu Amadeus Value Hotels

Les agents de voyage pourront trouver toutes les informations nécessaires sur les établissements hôteliers : les descriptions des établissements et des chambres, des informations relatives aux politiques voyages ainsi que des photos.



Après avoir sélectionné la prestation hôtelière, l’agent de voyage peut choisir entre différents tarifs et options de paiement.



"Avec cette intégration, CDS Groupe confirme sa volonté de renforcer son partenariat avec un acteur clé tel que Amadeus. L'offre Amadeus Value Hotels est attendue par nos agences et sera désormais disponible aux travers des différents Self-Booking-Tools (SBT) : The Treep, KDS, Concur, Traveldoo. First mover as usual !" ajoute Ziad Minkara, Directeur Général de CDS Groupe.