AmériGo : François Le Verre devient responsable Grands Comptes, Groupes et Co-prod

AmériGo poursuit son développement.



Après les arrivées d’Elodie Jankowski et Maud Jacquot, respectivement sur les secteurs PACA et Rhône Alpes, c’est au tour de Christophe Delpech et Ophélie Cranois de rejoindre l’équipe commerciale.



Christophe Delpech, dans le cadre d’une représentation commerciale multicartes, sera en charge du Sud-Ouest. Quant à Ophélie Cranois, elle sillonnera la Normandie, la région parisienne et Paris intramuros pour visiter et former les agences partenaires.



François Le Verre, après 4 années en tant que responsable commercial Grand Ouest, occupera à présent le poste de Responsable Grands Comptes, Groupes et Co-prod.