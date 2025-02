Amex GBT-CWT : un revirement surprise relance la fusion !

Bien que la fusion ait reçu un accueil plus favorable au Royaume-Uni, elle fait face à une opposition aux États-Unis.Un tribunal du district sud de New York examinera l’affaire en septembre 2025. En attendant, Amex GBT défend sa position en affirmant que l’accusation repose sur une vision « étroite et dépassée » du marché, qui ignore l’émergence de nouveaux concurrents.Si la décision finale de la CMA ouvre la voie à la fusion en Europe, l’action judiciaire aux États-Unis pourrait encore la compromettre.Amex GBT et CWT restent confiants, espérant surmonter cet obstacle et finaliser leur rapprochement, qui redéfinirait le paysage des voyages d’affaires à l’échelle mondiale.