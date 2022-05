C’est, en quelque sorte, une invitation à vivre au rythme du Gravel dans une ambiance conviviale à travers des temps d’échange dédiés au vélo et à l’innovation.



Le salon du Gravel permet de rencontrer les plus grandes marques de l'équipement de vélo au tourisme et loisirs outdoor.



Symbole du débarquement du Gravel en France, l’épreuve phare Gravel of Legend-Legendre (GOLD) partira à nouveau d’Arromanches-les-Bains pour rallier Angers, sur un parcours inédit de 300 km à boucler en 20 heures.



Pour satisfaire les différents pratiquants, l’épreuve GOLD sera déclinée en deux nouveaux formats : « bikepacking/voyage à vélo » avec un bivouac en Mayenne, à vivre en deux jours, et une épreuve sportive de 150 km intégrant des spéciales chronométrées, pour les compétiteurs.