Animateurs de Thomas Cook : "la France nous a abandonnés"

" Par chance, nous sommes suivis par un administrateur judiciaire suisse, et je pense que nous sommes plus chanceux que les salariés français étant donné ce que je peux lire. "



Et le calvaire de ceux qui s'occupent des vacanciers à destination n'a fait que débuter une fois sans emploi.



Comme le dit ci bien Hubert Koundé dans le film "La Haine", le plus important c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Si l'ensemble des 300 animateurs ont bien attéri en France, la galère continue pour eux.



" Ils n'ont pas compris l'ampleur de la situation et ce qui allait leur arriver par la suite. "



Sous contrat suisse, et sans nouvelle du service des ressources humaines, ils n'ont pas touché le moindre euro depuis fin septembre et n'ont pas pu s'inscrire à Pôle Emploi.



Cela fera bientôt cinq mois sans revenu, d'autant plus que pour bon nombre, il fut impossible de se retourner, car la saison hivernale était déjà bien avancée, notamment au niveau du recrutement.



" La communication du siège est pour moi inadmissible, que ce soit pendant ou après la chute. D'ailleurs je suis persuadé que personne ne sait où je me trouve. Personne ne s'en soucie. Je n'ai jamais reçu un mail pour savoir où je me trouve. "