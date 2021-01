Annonces du gouvernements : "Trois mauvais coups en trois jours, sans la moindre concertation !" lance Jean-Pierre Mas

Trois mauvais coups en trois jours, sans la moindre concertation ! Ca commence à faire. D’autant que rien ne nous dit qu’après demain le Premier Ministre annoncera, rayonnant, l’ouverture des stations de sport d’hiver pour les vacances de février.



L’ensemble de ces mesures affectent notre secteur au point de le mettre en situation de « fermeture administrative ». Nos entreprises, déjà asphyxiées, sont maintenant paralysées.



Nous pensions « i[relance »… nous allons nous concentrer sur le maintien et le renforcement des mesures d’aide :



- Poursuite de la prise en charge du chômage partiel à 100% (nous venons d’obtenir janvier et février).

- Maintien de l’exonération des charges sociales patronales et élargissement aux entreprises qui comptent plus de 250 salariés.

- Renforcement du fonds de solidarité afin de compenser la totalité des charges ; et accès à cette aide pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, qu’elles accueillent ou non du public

- Prise en charge des congés payés pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, qu’elles accueillent ou non du public

- Obtention des PGE trop souvent refusées aux entreprises de notre secteur alors que les interventions des pouvoirs publics sont pour l’instant restées lettre morte.

- Prise en charge des formations (FNE à 100%) afin de ne pas trop perdre en compétences « au cas où l’activité reprendrait »…..

- Vigilance afin de ne laisser personne sur le bord de la route.



Ces mauvais coups renforcent notre détermination. Le combat continue. Nous ne lâchons rien afin de sauver vos entreprises.



Je vous donne rendez-vous demain, mardi 19 janvier, à 16h, pour notre visio mensuelle. ]i



Jean-Pierre Mas





