Annonces légales : TourMaG agréé par la CPPAP pour leur publication !

Vous avez désormais la possibilité de publier sur TourMaG.com l’ensemble de vos annonces légales aux mêmes conditions voire moins cher que sur les autres supports et ce dans toute la France et dans les DOM-TOM.



Avantage : vous touchez vos pairs tout en vous assurant une communication ciblée. Cerise sur le gâteau : les annonces publiées dans les supports de presse en ligne (SPEL) restent affichées pendant au moins 7 jours à compter de leur publication sur le site.



La publication d'une annonce légale est obligatoire pour informer le public des grandes étapes de la vie d'une société : la création, la modification ou la cessation d'activité.



Elle doit être insérée dans un support habilité à recevoir des annonces légales (SHAL) : soit d'un journal d'annonces légales (JAL), soit d'un service de presse en ligne (SPEL) comme TourMag.com.



Toutes les sociétés (SARL, SA, SAS, etc.) doivent procéder à une insertion au moment de leur création et lors de la cessation de leur activité.



Elles doivent également publier une annonce légale en cas de modification dans la société : c'est le cas lors d'un changement de dirigeant, d'un changement d'objet social, d'un transfert de siège social, d'une augmentation de capital, etc.