Arts et Vie inclut une contribution carbone dans le prix de ses voyages

" Nous venons d’être admis à intégrer le programme européen SUSTOUR (Sustainable Tourism) dont l’objectif est d’habiliter 600 tour-opérateurs et agences de voyages européens dans la mise en place de leurs démarches de tourisme responsable.



Cette habilitation est un formidable levier qui nous permet de bénéficier d’un accompagnement professionnel sur les problématiques sociales et environnementales en vue d’obtenir le label international Travel Life Partner " indique Delphine Camara, directrice adjointe.



Arts et Vie souhaite également entrainer dans cette démarche ses équipes grâce à des formations qui leur seront dispensées dans les prochains mois.



Par ailleurs, le voyagiste auditera ses partenaires en France et à l’étranger, réceptifs, autocaristes, compagnies aériennes, guides … début 2023. A partir de cet état des lieux, Arts et Vie "encouragera ses partenaires à renforcer leurs actions visant à limiter les impacts négatifs des voyages, avec par exemple : suppression du plastique à usage unique, limitation des buffets pour éviter le gaspillage alimentaire, préférence pour les produits locaux, limitation de l’usage de la climatisation lorsqu’elle n’est pas indispensable, respect de l’intégrité des lieux visités et de leurs habitants, développement des trajets en train, etc. "