Arts et Vie propose des escapades de quelques jours en France

Plus champêtre, la programmation du Cantal invite sur les plateaux mais aussi dans les villes médiévales à la rencontre des artisans du cru, accompagnée par une guide - conférencière auvergnate : un maître coutelier formé chez Laguiole, un éleveur fabriquant de la fourme d’Ambert AOP et du bleu de Bresse AOP, un producteur de lentilles blondes, une artisane bijoutière spécialisée dans la fabrication de Saint Esprit, pendentif offert autrefois aux futures jeunes mariées par leurs fiancés ...La patrimoine architectural et naturel n’est pas oublié, avec la visite de Saint Flour et de Roffiac, la découverte du viaduc de Garabit dû à Gustave Eiffel, la montée en téléphérique au Plomb du Cantal, point culminant du département qui réserve un panorama exceptionnel sur les sommets du Massif Central et ses églises romanes blotties dans les vallons.