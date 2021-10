Partez en France : Dinard, le chic breton

Mais Dinard n’est pas qu’une « belle notable » tournée vers son passé. Elle affiche aussi sa tonicité vivifiante et sportive.



Les amoureux de marche littorale le savent bien. La ville déroule en effet 14 km de sentiers, flirtant avec des pointes et un jardin splendides.



Depuis le chemin de ronde de la Pointe de la Vicomté, on peut poursuivre par la Promenade du Clair-de-Lune puis jusqu’à la Pointe de la Malouine et Saint-Enogat, via le jardin en terrasse du Port-Riou. Décoiffant les jours de grand vent !