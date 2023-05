Italie : Italyscape met la main sur Escapade

L’acquisition de la marque a eu lieu à un moment particulièrement rentable pour Italyscape car, si en 2022 le segment du MICE a montré des signes d’un lent redémarrage, la première partie de 2023 a plutôt marqué la reprise définitive du monde de l’événementiel, avec des chiffres constants et des marges de croissance toujours très élevées sur l’année

croissance soutenue

Italyscape, le spécialiste du voyage sur mesure et de l'évènementiel en Italie vient de faire l'acquisition d' Escapade – Incentive & Meeting Consultant en Italie L'entreprise créée il y a plus de 35 ans est le leader sur les marchés francophone dans les domaines du MICE." a expliqué Vincenzo Emprin, PDG d’Italyscape à la presse italienne. Cette opération s’accompagnera de l’ouverture d'un premier bureau satellite d’Italyscape à Padoue.Le DMC spécialiste de l'Italie déjà présent au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Espagne et bien sûr en France, déploiera aussi le savoir faire MICE sur ces marchés.Italyscape annonce avoir réalisé pour l’année 2022 un chiffre d’affaire de 12,5 millions d’euros, doublant le résultat obtenu en 2019. L'entreprise prévoit sur une "" également en 2023.A noter qu'elle a été certifiée Benefit Company en janvier dernier et vise à devenir un BCorp d’ici la fin de 2023.