Vincenzo Emprin, directeur de l’agence réceptive italienne Italyscape, parle de sa première brochure à l’attention des professionnels et fait le point sur la situation de son agence et de la destination.



Avec le retour des Américains, et le succès grandissant de votre production en France, vous êtes probablement très satisfait de l’activité à la veille de cet été 2022 ?



Vincenzo Emprin : « Oui il est vrai que notre marge de progression cette année est inespérée.



Nous allons même dépasser notre chiffre d’affaire de 2019, alors même qu’en 2021, lors d’une précédente interview avec vous, nous prédisions 2023 pour ce palier - certains diront même que c’est un peu violent, et je ne démens pas. Je remercie mes équipes de m’avoir suivi, la charge a été importante je dois le dire, et la récompense est sur notre planning de confirmation jusqu’à la fin de l’année et au-delà… »



Par conséquent, comment avez-vous pu réagir et vous adapter aux besoins de cette reprise ?



V.E. : « Je pense que nous étions prêts pour ce redécollage tant attendu, et que nous n’avons jamais cessé de nous y préparer.



La période pandémique n'a pas été une période apathique pour nous, nous avons renforcé notre production à travers de nouveaux partenariats locaux, intégré un nouveau logiciel et notre bibliothèque expériencielle déborde (rires).



Avec l'aide du gouvernement italien pendant la période, et quelques aménagements pour garder l'équipe dans sa globalité, nous sommes parvenus à amortir le choc, même si au quotidien, j’avoue que les équipes sont extrêmement sollicitées.



L’effectif de 2019 a été dépassé dès le mois d avril - nous sommes maintenant presque 30 collaborateurs au bureau et nous continuons le recrutement ! »