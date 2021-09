Italyscape : "L'été 2021 a été une bonne (mais courte) saison estivale"

TourMaG.com - Depuis combien d’années travaillez-vous en B2B avec le marché français ? Comment avez-vous maintenu le lien avec vos partenaires durant cette pandémie ?



Vincenzo Emprin : Nous sommes présents sur le marché français depuis 2015, après des percées très significatives sur les marchés anglosaxons, notamment aux États-Unis, où nous gardons une implantation très forte.



Nous travaillons dans l'Hexagone en collaboration avec Guillaume Terrade, notre relais commercial pour les pays francophones.



Durant la pandémie, nous avons maintenu une communication étroite avec tous nos clients, en proposant des webinaires et en informant chaque mois de la situation épidémique en Italie.



TourMaG.com - Avez-vous "profité" de la période d’arrêt pour revoir votre production, vous orienter vers des offres de tourisme plus durables, plus "slow" ?



Vincenzo Emprin : Italyscape était déjà très sensible au sujet du tourisme durable bien avant la pandémie.



C'est même dans l'ADN de notre offre : nous privilégions les partenariats avec les fournisseurs et les clients compatibles avec cette tangente de développement basée sur le respect de l'environnement naturel et humain.



Par exemple, nous ne cautionnons pas les bateaux de croisière dans la lagune de Venise, mais nous sommes des opérateurs très actifs sur les petits trains du Nord de l'Italie, avec même une incursion en Suisse, et où l'on peut maîtriser un service très qualitatif.



Vous parlez de slow tourisme et je ne peux m’empêcher de penser à la "slow food" d'un petit restaurant d'Alba dans les Langhes, né des réflexions philosophiques de quelques amis passionnés de bien vivre et de respect.



Nous entretenons des relations particulières avec cette antre du bon goût et du temps long, et y offrons des expériences uniques à nos voyageurs... L'éveil des consciences, si l'on veut y croire, renforcera ces modèles de croissance doux et respectueux.



Par ailleurs, nous avons à cœur de soutenir l’immense patrimoine culturel et immatériel italien, à travers notre contribution au Fondo Ambiente Italiano (FAI), sujet central dans la valorisation du patrimoine du Bel Paese .



Enfin, nous aimons faire connaitre à nos voyageurs la valeur et la richesse de la cuisine italienne et de sa production agroalimentaire de haute qualité, à travers des visites aux producteurs locaux liés à l’association Slow Food.



Ainsi, nous créons une double valeur, d’authenticité et de découverte pour les voyageurs, et économique pour le territoire italien.