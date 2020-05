Asaf Zamir, nouveau Ministre Israélien du Tourisme

Lors de la cérémonie de passation entre Yariv Levin, le ministre sortant - nouveau président du Parlement - et le nouveau ministre Asaf Zamir, issu du parti Bleu-Blanc (centre-gauche), les perspectives ont été évoquées par les principaux dirigeants actuels du tourisme israélien.



Asaf Zamir, a déclaré lors de la cérémonie : "Nous avons un certain nombre de tâches. Nous devons reconstruire l'industrie du tourisme, ouvrir les hôtels dès que possible, les attractions et sites touristiques et toutes les industries qui soutiennent le tourisme, les restaurants, les cafés et bars et remettre l'entreprise sur les rails le plus rapidement possible.