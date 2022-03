Appli mobile TourMaG



Asia vous invite au Ditex 2022 Inventeur de voyages en Asie

Asia, le spécialiste du voyage individuel en Asie vous donne rendez-vous au salon Ditex et a hâte de partager avec vous de bonnes nouvelles !

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 7 Mars 2022

Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En physique les 30 et 31 mars 2022



Dénomination :

Asia



Activité :

Tour opérateur







→ Prendre rendez-vous

Prochainement disponible en ligne.

Qui sommes-nous ? Inventeur de voyages en Asie et dans le Pacifique, Asia propose des voyages sur mesure, des circuits en petits groupes ou en privatif, des séjours balnéaires, des vols secs, des escapades…

Depuis 2020, Asia a élargi son terrain de jeu aux Terres d’Afrique avec la marque Equatoriales et développé un partenariat avec Intermèdes sur des circuits avec guide-conférencier en Europe

Que faisons-nous ?

Asia est LE spécialiste du voyage individuel en Asie et a développé une gamme très complète de circuits en petits groupes. Dans le contexte actuel et plus que jamais, nous souhaitons continuer à proposer des voyages originaux qui ont du sens, tout en restant avant-gardiste, pour anticiper envies, budgets et besoins de forte réassurance de tous.

Pourquoi notre participation au salon Une grande envie de retrouver nos clients. Nous avons de bonnes nouvelles à partager !



L’Asie et l’Australie ré-ouvrent en ce printemps 2022, pour le plus grand bonheur de nos équipes et de vos clients en quête de voyages et de dépaysement.

Inde, Vietnam, Cambodge, Népal, Mongolie… viennent s’ajouter aux destinations déjà ouvertes : Sri Lanka, Thaïlande, Maldives, Emirats, Oman, Jordanie, Ouzbékistan, Arménie, Géorgie… Les formalités s’allègent partout, en Indonésie aussi, voilà qui tombe à point nommé pour le début de la belle saison. Côté Japon, ça frémit, nous espérons une ouverture après l’été.



L’Afrique, un nouveau terrain d’exploration pour ASIA

Fidèle à sa vocation de défricheur et d’inventeur de voyages, Asia poursuit en effet son ouverture vers des horizons neufs en relançant Equatoriales, qui fut longtemps LA référence du voyage vers l'Afrique Australe et l'Océan Indien. Asia programme depuis 2021 Tanzanie, Zanzibar, La Réunion, Maurice et vient de lancer l’Afrique du Sud.



Contacter Asia Asia

Contact sur le salon

Franck OUKIL

Responsable régional Sud-Est

Téléphone : 06 73 07 66 68

foukil@asia.fr

Adresse postale : ASIA, 34 rue de Lisbonne, 75008 Paris



www.asia.fr



