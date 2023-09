Au cœur de la « Pura Vida », l’expression phare du Costa Rica « Pura vida » ou littéralement « Vie pure » est la phrase la plus représentative des habitants du Costa Rica, ils en font des chansons, des dictons et se la font même tatouer. Mais la « pura vida » a aussi une signification qui lui est propre pour le

En mars 2023, le World Happiness Report a déterminé que le Costa Rica est, ni plus ni moins, le pays le plus heureux de toute l'Amérique latine !



Jeudi 28 Septembre 2023

Aux origines de la vie pure Ces quelques mots prononcés dans le film mexicain Pura Vida sorti au Costa Rica en 1955, avec Antonio Espino Mora de Puebla , mieux connu sous le nom de Clavillazo, ont suffit à marquer l’esprit des costariciens, jusqu'à ce que l’expression devienne populaire et se transforme en une expression identitaire, et un véritable mode de vie. Il est très courant de descendre dans la rue et d’entendre cette expression au lieu du traditionnel bonjour. Elle est utilisée comme salutation, pour dire au revoir, accueillir quelqu'un ou pour se débarrasser de tout ce qui est négatif.



Selon Pilar Madrigal, Directrice des services de conseil au CINDE, l'agence de promotion des investissements privés du pays, Pura Vida est un sentiment qui imprègne profondément l'esprit du Costa Rica et des cinq millions de personnes qui y vivent, entourées d'une riche tapisserie naturelle de des volcans, des cascades, des forêts tropicales humides et des milliers d'espèces sauvages protégées, des singes et paresseux aux tortues de mer géantes et aux baleines à bosse.



Quelle que soit la manière dont elle est utilisée, plus de 70 % des personnes associent cette expression à l'identité costaricaine, surpassant d'autres éléments culturels tels que le gallo pinto (66 %) et le chifrijo (3 %). Pour les Ticos, c'est une expression quotidienne qui renforce leur sentiment d'appartenance. Pour les étrangers, il représente une philosophie de vie, d'harmonie et de paix.

Ces conclusions proviennent des résultats préliminaires d'une enquête menée par la société Kapital Simbólico et la société Eco Market Research, qui avait pour objectif d'examiner la pertinence de la « pura vida » en tant que marque pays non officielle du Costa Rica.



En juin dernier, ils ont mené une enquête auprès de 867 personnes âgées de 18 à 55 ans : 700 Costaricains et citoyens naturalisés, et 167 Américains qui ont visité le Costa Rica ou ont l'intention de le faire. La marge d'erreur est de 3,5%. Les résultats définitifs sont attendus en 2024.



« Huit Costaricains sur dix sont fiers de prononcer 'pura vida', le considérant comme une affirmation de leur identité nationale, et 90 % des Ticos y voient une expression importante dans leur vie.



Lorsque l’on considère les caractéristiques fondamentales du bien-être, qu’il soit émotionnel, physique ou mental, il s’agit simplement d’un mode de vie pour les Costariciens : vivre avec tant de choses et être reconnaissant. Qu’il s’agisse de s’épanouir au cœur d’une nature préservée, de manger des aliments nutritifs comme le traditionnel Gallo Pinto (riz et haricots à la façon du Costa Rica) ou avoir un sentiment de connexion et de but. C'est la puissante expérience positive que le Costa Rica peut offrir aux voyageurs du monde entier.



Le Costa Rica, la plus ancienne démocratie d'Amérique centrale, tient à montrer à quel point son atmosphère vibrante, ses atouts naturels , des gens sympathiques et un mode de vie authentique peuvent constituer la base du succès du secteur des voyages de bien-être, grâce à ce moto.



« Pura vida », ou comment profiter de la vie en tant que voyageur Pratiquer le Forest Bathing



Le « forest bathing » consiste à prendre un bain de forêt, c’est à dire profiter pleinement d’une balade sensorielle, en pleine conscience. Il s’agit de retrouver l’usage de tous ses sens, se connecter avec la nature et ressentir l’atmosphère particulièrement apaisante de la forêt. C’est observer l’environnement dans lequel on se trouve, écouter le bruit des feuillages et des animaux, sentir la pureté de l’air que l’on respire, ressentir la texture des troncs d’arbres, des feuilles, de la terre entre ses doigts. Il est possible de découvrir cette pratique aussi bénéfique pour le corps que pour l’esprit au sein du Parc National Volcan Arenal dans la région d’Alajuela au nord du pays.



Recevoir un massage et des enveloppements naturels



La côte Caraïbe est la région idéale pour recevoir un massage relaxant ou un soin à base de produits naturels tels que le chocolat, les fruits frais, le riz ou les haricots. De nombreux Spa proposent également des enveloppements à la boue volcanique, au café ou encore au chocolat. Ces produits naturels sont beaucoup utilisés au Costa Rica pour leurs vertus et leurs bienfaits pour le corps. Ils permettent notamment d’hydrater, réparer et revitaliser la peau, bien souvent malmenée par le soleil. Pour vivre une expérience sensorielle hors du commun, divers éco-lodges proposent leurs prestations bien-être en plein milieu de la nature, l’occasion de vivre un moment relaxant encore plus bénéfique.



Pratiquer l’hydrothérapie



L’importante activité volcanique présente au Costa Rica lui permet de bénéficier de nombreuses sources d’eau chaude. Les ticos – surnoms que l’on donne aux costariciens – utilisent cette eau thermale afin de réaliser de l’hydrothérapie, une pratique utilisant l’eau à des fins thérapeutiques. En effet, sa température montant à plus de 40°C et son taux élevé en minéraux permet à la peau de se régénérer et de se revitaliser. Grâce à ses 6 volcans actifs, un tourisme de bien-être s’est instauré sur le territoire, notamment autour du volcan Arenal dont la région présente 12 sources d’eau chaude sur une superficie de seulement 50km².



Prendre part à des cours de yoga sur la Péninsule de Nicoya



La Péninsule de Nicoya est l’une des 5 zones bleues du monde. Sa population fait partie des personnes les plus heureuses et saines de la planète. Grâce à son eau étonnamment riche en minéraux (tels que le calcium et le magnésium), une alimentation saine et l’esprit Pura Vida qui l’anime, il n’est pas étonnant de constater que la longévité de sa population est supérieure à la moyenne. Il est possible de profiter pleinement de cette douce atmosphère à Santa Teresa, le temps d’une retraite de yoga. Dispensées en pleine nature, ces retraites permettent de retrouver une belle harmonie entre son corps et son esprit, loin de la pollution et du bruit assourdissant de la ville.



