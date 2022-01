Appli mobile TourMaG



Au fil des Fleuves de France et du Soleil avec CroisiEurope !

D’avril à mai, nous proposons des itinéraires sur les plus beaux Fleuves de France et sur les Fleuves du Soleil. L’occasion de proposer des offres fortes à vos clients !

Rédigé par CroisiEurope le Lundi 31 Janvier 2022

Les Fleuves de France : Loire, Seine, Gironde et Rhône plus beaux fleuves français !



Proposez à vos clients d’embarquer vers des lieux mythiques de Melun jusqu’aux plages de la Côte Fleurie en Normandie, en passant par Paris. Nos itinéraires sur la Seine offrent un spectacle de toute beauté entre monuments prestigieux et historiques ou encore villes pittoresques en bord de mer comme Honfleur ou Cabourg.



Le long de la Loire, fleuve des rois de France, nos itinéraires permettent de remonter l’histoire de France, sur ce fleuve unique dont la beauté des paysages est légendaire. L’occasion de s’imprégner de la féerie des châteaux de la Loire ou encore de plonger dans l’univers de Jules Verne à Nantes. Changement de décors à Saint Nazaire, où l’industrie devient un spectacle fascinant au cœur du chantier naval, fleuron français. C’est ici notamment, qu’a été construit le MS Loire Princesse dont la spécificité réside dans ses roues à aube qui lui permettent une navigation sur la Loire.



Nos croisières s’ouvrent aussi sur la richesse des terroirs français : à la découverte des régions viticoles de la région de Bordeaux ou de la Bourgogne, nos croisières œnologiques raviront les palais les plus fins et les amateurs de gastronomie française au fil de la Gironde.



Sans oublier le paisible contact avec la nature que permettent nos croisières, avec la découverte des sentiers pédestres qui longent les canaux et les rivières, de la Camargue, du Rhône sauvage ou encore des paysages de Champagne. L’art et l’histoire ont leur place dans ces croisières qui traversent en un seul voyage des villes mythiques : Lyon, Tain l’Hermitage, Avignon, Arles, Marseille et Martigues.



→ Découvrez toutes nos croisières sur les Fleuves de France

Les fleuves du Soleil : Portugal, Espagne et Italie fleuve d’Or du Portugal pour vivre l’expérience d’une croisière envoûtante au rythme des traditions et du Fado au milieu des spectaculaires paysages qui bordent la vallée du Douro !



En passant par la route des vins de Porto, plus ancienne région viticole au monde, entre dégustations du vin éponyme de la ville dans un domaine viticole réputé ou encore repas typique dans le village de pêcheurs d’Afurada, cette croisière est l’occasion unique de découvrir le cœur du Portugal. Un séjour de 3 jours et 2 nuits est prévu à la fin de la croisière, afin découvrir la ville côtière de Porto, ses « Azulejos » et édifices les plus emblématiques. De nombreuses excursions, toutes incluses, sont prévues tout au long du voyage.



De Seville à Grenade, notre croisière à bord de la Belle de Cadix au fil du Guadalquivir permet de visiter lieux emblématiques de la région des maures. Au cœur de cités phares de l’histoire espagnole, entre villages blanc d’Andalousie et dégustations de saveurs typiques, cet itinéraire offre un tour d’horizon de la culture Andalouse sur la péninsule ibérique.



Pour les amateurs de gastronomie locale, CroisiEurope propose un nouveau programme dédié qui met à l’honneur l'Italie et les saveurs de sa gastronomie à travers ses régions et ses traditions tout au long d’une croisière sur le Po. Au cœur de la lagune de Venise, jusqu’à Padoue, sublime province dont l’architecture et les richesses artistiques sont marquées par l’époque médiévale et la Renaissance. Un festival de saveurs locales et authentiques agrémentera cette croisière unique.



Contacts



Telephone : 0 826 101 234



Site web : https://pro.croisieurope.com



CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 45 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 55 navires à taille humaine.0 826 101 234

