Aubagne : 140 clients fêtent les 10 ans d'IWL Voyages

l'agence a organisé la remise des Globes d'Or qui mettaient à l'honneur les clients


Pour ses 10 ans, IWL Voyages a réuni clients et partenaires lors d’une soirée conviviale à Aubagne (Bouches-du-Rhône) en fin de semaine dernière, l'occasion de mesurer le chemin parcouru !


Rédigé par le Vendredi 19 Septembre 2025

Ingrid Lexa (lunettes marguerites) entourée de ses équipes lors des 10 ans d'IWL Voyages - Photo CE
Ingrid Lexa (lunettes marguerites) entourée de ses équipes lors des 10 ans d'IWL Voyages - Photo CE
En une décennie, IWL Voyages s’est forgée une place parmi les agences les plus dynamiques de la région Sud.

Créée en 2015 par Ingrid Lexa, l'agence a fêté ses dix ans en réunissant près de 140 clients et près d'une vingtaine de partenaires, lors d’une soirée anniversaire organisée en fin de semaine dernière, à Aubagne.

Des clients ravis de se retrouver, mis en avant lors d'une remise des prix : les Globes d'Or by IWL.

Globe d'Or spécial croisière, Globe d'Or du voyage partagé, Globe d'Or du voyageur le plus festif, Globe d'Or des tourdumondistes... et bien d'autres encore : autant de distinctions qui ont permis d'illustrer la fidélité et la diversité de la clientèle comme ces passionnés de croisières qui ont réalisé 30 croisières sur 15 compagnies différentes, ou cet amateur de clubs qui a effectué 34 voyages depuis 2017 dont 10 rien qu'en 2019 !

"Nous créons du lien avec nos clients. Il y a beaucoup d'affect. Les vacances sont une parenthèse joyeuse, et nous participons au bonheur de ces moments-là" résume Ingrid Lexa.

A lire aussi : IWL Voyages trace sa route en toute indépendance !

"IWL Voyages fait partie des agences fiables"

Ingrid Lexa (à gauche) aux côtés des partenaires TO et prestataires de IWL Voyages - Photo CE
Ingrid Lexa (à gauche) aux côtés des partenaires TO et prestataires de IWL Voyages - Photo CE
Si l'heure était à la fête, cette décennie n'a pas été exempte de turbulences. L’agence débute sous franchise Thomas Cook et affronte en 2019 la faillite du géant britannique puis en 2020, la pandémie de Covid-19. Deux chocs majeurs qui auraient pu fragiliser l’activité.

Des crises qui ont mis à l’épreuve l'entreprise : "Ce que je retiens c'est qu'avec du dynamisme et de la volonté, on peut surmonter beaucoup de choses. Je peux aussi compter sur mon équipe qui est toujours prête à me suivre"

Cette aptitude à rebondir, Ingrid Lexa l’applique aussi dans son quotidien de gérante.

Une capacité de résilience que ses partenaires ont bien identifiée : "sur le panel des agences de la région, nous sommes face à une agence hors norme. L'équipe est énergique, et Ingrid est une véritable chef d'entreprise, elle a toujours un coup d'avance, et se donne du mal pour se démarquer. Et puis ses collaboratrices voyagent beaucoup, elles connaissent leur métier, c'est une agence assez atypique dans le paysage", observe Hélène Dauvergne, en charge de la promotion B2B à l’aéroport Marseille Provence.

Jérôme Punturo, directeur commercial de Turquoise TO ajoute : "C'est une vraie fidèle. Il y a une notion de famille. Ingrid et ses équipes sont aussi très pros, elle fait partie des agences très fiables."

Des voyages en petits groupes accompagnés par un membre de l'équipe

Le fonctionnement interne repose sur une répartition claire des rôles.

Une collaboratrice se consacre exclusivement au back-office : gestion administrative, carnets de voyages, brochures, vérification des dossiers et des passeports.

Cette spécialisation permet aux autres membres de se concentrer sur la relation client et la vente, cœur de métier de l’agence.

Groupes, CES, mais aussi et surtout voyages sur-mesure, IWL Voyages s'appuie sur une équipe expérimentée.

En 2026, l’agence prévoit d’intensifier son offre de voyages en petits groupes, encadrés par un membre de l’équipe. En 2025, quatorze clients sont ainsi partis au Pérou aux côtés de Laure Carrega, présente dans l’entreprise depuis les débuts.

Créer du lien avec les clients

"Ce type de voyages permet aux clients de se connaître, ils créent des liens entre eux et avec nous. Je suis également partie sur une croisière Ponant au Spitzberg. Le groupe veut déjà repartir ensemble sur une autre destination : le Groenland !" précise Ingrid Lexa.

Proximité, réassurance, accompagnement... l'agence mise à fond sur ce qui fait la valeur ajoutée d'une agence de voyages.

L'an prochain, un autre voyage au Pérou est d'ores et déjà programmé, ainsi qu'un circuit au Japon.

Où sera IWL Voyages dans dix ans ? "J’espère qu’IWL Voyages existera toujours ! Sans doute qu’une relève prendra le relais pour continuer à insuffler dynamisme et passion", confie Ingrid Lexa.

C'est tout ce que l'on peut souhaiter !

Ingrid Lexa, gérante d' IWL Voyages à Aubagne (Bouches-du-Rhône) a lancé son agence en 2015. Elle a débuté sa carrière en tant qu'agent de voyages, puis est passée responsable d'agences TUI, pour ensuite occuper les fonctions de chef des ventes régionales toujours pour TUI. Suite au plan social, elle quitte le groupe et se lance dans l'entrepreneuriat.

Lu 468 fois

Tags : iwl voyages
