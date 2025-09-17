Aubagne : 140 clients fêtent les 10 ans d'IWL Voyages

"Ce que je retiens c'est qu'avec du dynamisme et de la volonté, on peut surmonter beaucoup de choses. Je peux aussi compter sur mon équipe qui est toujours prête à me suivre"

"sur le panel des agences de la région, nous sommes face à une agence hors norme. L'équipe est énergique, et Ingrid est une véritable chef d'entreprise, elle a toujours un coup d'avance, et se donne du mal pour se démarquer. Et puis ses collaboratrices voyagent beaucoup, elles connaissent leur métier, c'est une agence assez atypique dans le paysage"

"C'est une vraie fidèle. Il y a une notion de famille. Ingrid et ses équipes sont aussi très pros, elle fait partie des agences très fiables."