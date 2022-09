Appli mobile TourMaG



Aurora Expeditions s'ouvre aux marchés francophones Interview de Nicolas Bilek

SYDNEY, AUSTRALIE Depuis plus de 30 ans, Aurora Expeditions a fait ses preuves en matière de découverte et d'aventure.

Le respect et l’authenticité sont au cœur de la philosophie de la compagnie créée en 1991 par Greg et Margaret Mortimer.



Forte de ces valeurs, la compagnie a récemment annoncé l’arrivée de Nicolas Bilek, figure bien connue de l’industrie, afin de piloter la mise en place et la distribution de ce produit d’aventure aux agences de voyages francophones.

C’est dans cet esprit et afin de rendre l’expérience la plus facile possible que des partenariats stratégiques ont été mis en place avec plusieurs Tour-Opérateurs.



« En choisissant ces partenaires bien implantés sur chacun des marchés, nous ouvrons, aux agents de voyages, la possibilité de réserver ces expéditions dans un environnement qui leur est familier et en français. Ils pourront réserver en euro et profiter de toutes les garanties offertes sur chaque marché. Par ailleurs, les agents de voyages pourront également s’appuyer sur l’expertise de ces partenaires privilégiés pour réaliser le forfait le plus adéquat pour leurs clients. La croisière expédition venant s’intégrer dans un voyage plus complet !



Aurora Expéditions s’appuie sur les agents de voyages pour développer ces marchés ; la vente directe aux passagers n’est aujourd’hui pas une option envisageable.



C’est une garantie unique que nous offrons aujourd’hui sur le marché » commente Nicolas Bilek.

Avec, au sein de sa flotte, deux navires nouvelle génération de 132 passagers conçus spécialement pour l’expédition, son équipe de guides naturalistes dotée de 20 guides (pour 132 passagers) et le programme varié d’activités respectueuses de l’environnement proposées à bord (kayak de mer, plongée, randonnées, ski, camping, etc) permettent à Aurora de présenter un produit expédition différent, authentique plus en phase avec les aspirations actuelles des passagers.



Bien qu’étant un produit international, Aurora Expeditions marque sa volonté d’accueillir ses passagers francophones dans les meilleures conditions. Pour ce faire, Aurora s’engage sur la présence à bord d’au moins un guide naturaliste francophone sur chaque départ et plusieurs sur une sélection de départs.



« Pour Aurora, le luxe offert à ses passagers réside dans le confort et la petite capacité des navires, la qualité des itinéraires, le temps consacré aux expéditions et le fait d’approfondir la connaissance des destinations dans une atmosphère décontractée » complète Nicolas Bilek



« Nous restons ouverts à toutes initiatives commerciales qui permettraient de faire découvrir ce produit à une clientèle d’aventuriers privilégiés : soirée clients, formations, groupe d’intérêt Kayak, plongée, photographie, randonnées, etc »

Site web : www.aurora-expeditions.com



N’hésitez pas à nous contacter dès aujourd’hui :

Nicolas Bilek

06 10 27 07 03

nicolas@aurorexpeditions.eu



Kim

kim@auroraexpeditions.eu Nicolas Bilek06 10 27 07 03Kim

