Aurora Expeditions : Plus qu’une croisière une Expédition !

Avec 30 années d’existence sur le marché Australien, Aurora Expéditions se lance à la conquête des marchés francophones.

L’esprit d’aventure et de découverte est omniprésent dans l’élaboration des itinéraires.

La priorité est donnée à l’exploration, la sécurité et la protection de l’environnement.

Pour ce faire, les navires récents, élégants et confortables, qui constituent la flotte, accueillent un maximum de 132 passagers accompagnés par 20 Guides Naturalistes dont plusieurs francophones.

Ces navires ont été spécialement conçus pour sortir des sentiers battus et proposer de nombreuses activités encadrées par des professionnels dans les endroits les plus inusités de la planète : Kayak de mer, sorties en zodiac, Plongée sous-marine, stand-up paddle, escalades, randonnées, Ski et Snowboard, raquette, photographie, camping sur la glace.



Le programme des activités proposées à bord est, à lui seul, une expérience sensationnelle ! Laissez-vous séduire par une croisière expédition dynamique et participative !

Rédigé par Nicolas Bilek – Aurora Expeditions le Lundi 29 Août 2022

Histoire et valeurs d’Aurora Expeditions :

● Aurora Expeditions est une société d’expédition australienne primée qui opère depuis plus de 30 ans.

● La société a été fondée par le légendaire alpiniste et explorateur australien Greg Mortimer et son épouse Margaret.

● Fondée sur les principes directeurs de l’aventure, de la découverte et de l’exploration, l’expérience à bord des navires de petite capacité est intime et amicale propice aux échanges entre les passagers et avec l’équipe de naturalistes.



Aurora Expeditions procure à ses passagers des expériences qui modifient la perspective dans certains des endroits les plus reculés et les plus inaccessibles de notre planète.



● En tant que membre fondateur du IAATO et de l’AECO, Aurora s’oblige à opérer de manière respectueuse de l’environnement, nous nous engageons à préserver la beauté et la majesté de mère Nature et nous prenons des mesures concrètes pour le soin de la planète.

● Pionnière dans les expéditions polaires - la Compagnie Aurora a été la première à introduire de nombreuses activités dans le tourisme antarctique, par exemple le camping sur glace, le kayak, l’escalade, la traversée de Shackleton.

● Notre équipe d’expédition est la meilleure de l’industrie. Nombre des naturalistes présents à bord sont des leaders mondiaux reconnus dans leurs domaines respectifs, et ils partagent avec enthousiasme leurs connaissances avec tous les passagers pour s’assurer que chaque moment passé avec nous enrichit. Nous avons une équipe internationale, avec de nombreuses langues parlées à bord, y compris le Français, avec quelques chefs d’expédition et guides.

● L’éducation et l’enrichissement sont au centre de l’expérience avec Aurora. Notre équipe d’expédition a toujours pour but de partager ses connaissances et sa compréhension des destinations les plus éloignées et les plus préservées : l’Antarctique, l’Arctique et au-delà. Lorsque vous débarquez, nous voulons que vous soyez plus riche dans la connaissance et la compréhension de notre planète que lorsque vous avez embarqué en début de croisière. Aurora espère que ses hôtes deviendront des ambassadeurs de la planète par-delà leur expérience à bord.



La Flotte

● Nos navires d’expédition sont ultra-modernes.

Ils utilisent les dernières avancées en matière de conception et de technologie navales qui révolutionnent véritablement l’expérience d’expédition des navires de petite capacité et créent ainsi des opportunités pour aller à la découverte de lieux uniques et magiques.

● Notre navire amiral, le Sylvia Earle, rend hommage aux efforts de conservation de longue date du Dr Earle pour les aires marines protégées et la faune océanique. Plus qu’un simple homonyme, le navire est un ambassadeur de la protection de la planète.

● Chaque cabine offre une vue sur l’océan et 95% disposent d’un balcon privatif. Nos cabines et suites sont joliment aménagées, avec des couleurs neutres s’inspirant de la nature.De nombreux espaces communs permettent d’accueillir la totalité des 132 passagers et/ou de profiter d’instant de tranquillité : Restaurants int / ext, bars et salle de conférences, mudroom, Spa, salle de remise en forme, bibliothèque.



Active Adventure – Plus de temps hors navire présenté le premier navire commercial à passagers doté du révolutionnaire Ulstein X-Bow®.

L’exploration à terre est facilitée et rendue plus pratique grâce aux quatre plates-formes de chargement Zodiac au niveau de la mer, notre quai flottant innovant, un vestiaire et une zone de préparation aux activités.



● Nous sommes pionnier dans le domaine des activités, ayant été les premiers à offrir des excursions en kayak de mer en Antarctique, à introduire le camping, entre autres.

Nous sommes le seul opérateur à offrir de la plongée sous-marine polaire ainsi qu’une expérience régulière de la Traversée de Shackleton.



● Aurora Expéditions ne propose que des croisières expédition ; pas de mélange de genre.

Aurora est spécialiste de l’exploration depuis plus de 30 ans



● Nous offrons une gamme inégalée d’activités incluses et optionnelles pour alimenter les aventures de nos passagers, quel que soit leur niveau de forme physique ou d’expérience.

Les activités peuvent inclure le polar plundge, les randonnées guidées, le camping sur glace, la photographie, les croisières en zodiac, la plongée en apnée, la randonnée alpine et bien plus encore.



● La plongée et l’escalade sont des activités uniques offertes par Aurora dans les régions arctique et antarctique.



● Nos programmes d’activités optionnelles sont comme une « expédition dans l’expédition », en effet, l’activité choisie par les passagers devient leur principal mode d’exploration. Les aventuriers peuvent participer à plusieurs sorties par jour (en fonction des conditions météo), accompagnés de leurs guides. Chaque débarquement peut durer plusieurs heures compte tenu de la capacité réduite du navire. (132 passagers)



Navires et expériences intimes ● Nos expéditions transportent en moyenne 132 passagers par voyage, ce qui signifie que les passagers peuvent se joindre à chaque sortie dans une nature sauvage. Ils peuvent même réaliser plusieurs sorties différentes 2, 3 par jour car nous ne sommes pas affectés par la limitation.



● Aurora Expeditions est fière d’avoir le plus grand ratio de l’industrie relatif aux membres de l’équipe d’expédition versus le nombre de passagers. Ceci permet aux passagers de profiter pleinement de nos experts lors des sorties, des conférences mais également au moment des repas.



● L’expérience d’un navire de petite capacité est intime, conviviale et amicale avec une camaraderie chaleureuse et une atmosphère détendue et informelle à bord.



● Nous emmenons nos passagers vers des destinations inusitées.

Nous adoptons une grande flexibilité pour ajuster nos itinéraires afin de maximiser le temps passé dans la nature et les rencontres avec la faune.

La taille de nos navires nous donne un meilleur accès aux petites criques auxquelles les grands navires ne peuvent pas accéder.

La durée de nos croisières (en moyenne 10 jours) permet à nos passagers de profiter pleinement des activités offertes et d’approfondir leur connaissance de la destination.



La durabilité en action nous avons la responsabilité de développer et d’encourager un tourisme respectueux des zones sauvages et d’inviter nos passagers à revenir comme ambassadeurs avec la mission implicite de participer à la protection ces régions importantes pour tous.



● Une étape stratégique clé à cet égard a été de concevoir un programme de durabilité de grande envergure sur quatre piliers clés :



l’empreinte minimale,

l’éducation et l’enrichissement,

les personnes et les communautés

et les systèmes de gestion de l’environnement



Certaines réalisations clés dans chacun de ces domaines comprenant :



● Empreinte minimale :



○ 100% neutralité carbone via un partenariat avec South Pole – certification annuelle

• Parc éolien InfraVest Taïwan Tongyuan

• Mount Sandy Coversation sur la côte Calcaire Australie méridionale

Biodiversité et implication des populations locales



○ Conception de nos navires : Coque Ulstein X-Bow révolutionnaire sur les navires – consommation de carburant réduite et itinéraire long

○ Voyage responsable à terre : prendre soin des lieux que nous visitons



● Éducation et enrichissement :



○ Programme participatif de science citoyenne en partenariat avec Polar Citizen Science Collective

○ Le programme Women in Conservation met en scène des ambassadrices clés de la conservation

○ Série de conférences à bord avec des experts et des invités spéciaux

○ Créer des ambassadeurs pour la planète



● Personnes et communauté :



○ Actions de volontariat pour l’environnement

○ Former des partenariats stratégiques (Dr Sylvia Earle, Ocean Geographic, Pôle Sud, Polar Citizen Science Collective, UpSchool et plus encore)



● Systèmes de gestion de l’environnement :



○ Gestion efficace de l’énergie, de l’eau et des déchets

○ Réduction des plastiques à usage unique

○ Produits écologiques et nettoyage à bord

○ Fournitures écologiques au siège social



Les objectifs futurs de ce plan comprennent la mise en œuvre d’un programme d’alimentation provenant de l’agriculture durable (en cours), ainsi que l’obtention de la certification B-Corp.



Programme de Sciences Participatives : Polar Citizen Science Collective un forum interactif de voyageurs partageant les mêmes idées pour échanger de nouvelles découvertes et approfondir leur lien avec le monde naturel dans un environnement détendu, informel et amusant – à terre comme à bord de nos navires, lors de nos fascinantes expéditions à terre et dans nos zodiacs.



● Les conseils d’experts sur la collecte, l’entreposage et le partage de nouvelles informations scientifiques améliorent considérablement l’expérience de voyage et aident également nos passagers à acquérir une meilleure connaissance de notre environnement naturel en constante évolution.



● Notre programme de science citoyenne comprend sept projets dynamiques et diversifiés choisis pour leur travail novateur et leurs réalisations mondiales – axés sur les baleines, les oiseaux de mer, les microplastiques, les conditions météorologiques, le phytoplancton et la biodiversité marine.



Les projets sont :



• Happywhale : sur les baleines

• Seabird Surveys : les oiseaux de mer

• Microplastic Survey : microplastiques

• NASA Globe – Cloud Observations : les conditions météorologiques

• Secchi Disk : phytoplancton

• Fjord Phyto

• iNaturalist : biodiversité marine



Profils cibles : ● Aurora Expeditions attire les passagers suivants :



○ Avoir une curiosité insatiable et être à la recherche d’expériences qui changent la vie, actives et enrichissantes dans des régions éloignées et uniques du monde.

○ Généralement aisés, cultivés, âgés de 40-70 ans

○ 70% de couples et 30% de voyageurs en solo

○ des personnes qui aiment voyager et sont à la recherche d’aventures ultimes, basées sur l’activité et l’expérience.

○ Apprenant tout au long de leur vie, dotés d’une forte conscience culturelle et écologique – nos passagers sont intéressés par la nature, la faune, les arts et l’actualité

○ La destination et l’exploration sont plus importantes que le luxe ostentatoire – nous offrons des navires confortables et à la pointe de la technologie, mais nos navires sont le « sanctuaire ; le camp de base » ; le moyen de réaliser des croisières expédition incroyables et partir à l’aventure en toute sécurité.



L’offre Aurora :



Aurora Expéditions a pris l’engagement d’avoir au moins un guide francophone sur l’ensemble de ses départs et plusieurs 4/5 sur une sélection de départs chaque année :



● Aurora Expeditions offre des croisières expéditions polaires Arctique et Antarctique mais également des croisières expéditions tropicales Costa Rica, Panama, Raja Ampat (Indonésie), etc.



● Les différences d’Aurora Expeditions (couvertes plus en détail dans d’autres sections) :

○ Navires de petite capacité et petits groupes lors des activités – voyages intimes et détendus, plus de temps pour explorer avec nos experts

○ Itinéraires uniques – visiter des destinations peu connues, flexibilité pour maximiser le temps passé dans la nature pour des rencontres avec les populations locales et disposer de temps pour découvrir la faune et la flore

o Programmes d’activités – programme inégalé d’activités incluses et facultatives – la conception des itinéraires permet des plages de temps libre

● Configurations de cabines :

○ Chaque cabine offre une vue sur l’océan et presque toutes comprennent un balcon (95%) . Nos cabines et suites sont joliment aménagées, avec des couleurs tendres s’inspirant de la nature et une gamme vairée de configurations : cabines triple et twin, cabines avec balcon aux suites junior ou du commandant.

Les tailles varient de 15,8 à 44,5 m2, avec des possibilités de cabines communicantes pour les familles ou les groupes.

○ Greg Mortimer

○ Sylvia Earle



● Passagers voyageant seuls :

○ Nos expéditions sont parfaitement adaptées pour les voyageurs en solo, qui se joignent à nos voyages et se font des amis le temps de la croisière.

○ Notre style de voyage est composé de petits groupes, ce qui signifie que la camaraderie et le plaisir sont maximisés. À bord du navire, nous encourageons une atmosphère détendue et décontractée, avec des salles à manger de style familial et un bar animé pour socialiser pendant les soirées. Les voyageurs en solo peuvent choisir une cabine double à usage individuel et dans ce cas nous appliquons généralement un supplément. Cependant, nous proposons également des cabines à partager ou des départs sans supplément individuel pour les voyageurs qui souhaitent faire ces expéditions sans surcout.



● Réduction pour réservations anticipées :

Les passagers bénéficient de tarifs plus avantageux s’ils réservent leurs voyages à l’avance… jusqu’à 25% !

En effet, l’offre est limitée sur nos voyages en Antarctique et en Arctique.

► Expéditions Antarctique 2022-23

► Économisez jusqu'à 20 % sur l'Antarctique 2023-24



● Tarifs Groupe :

○ Nos voyages accueillent de nombreux groupes de différentes tailles, à partir de 8 passagers, autour de centre d’intérêt variés photographie, ornithologie, amateurs et des passionnés de la faune et de safaris.

Notre style unique d’expéditions et nos équipes hautement expérimentées à bord sont faits pour de grandes aventures de groupe.

○ Nous avons une variété d’itinéraires et d’activités pour permettre aux groupes d’être impliqués dans la photographie, l’observation des oiseaux, le kayak, la plongée sous-marine et la plongée avec tuba, la randonnée alpine, le ski et le snowboard, et bien plus encore.

Contact



Nicolas Bilek

06 10 27 07 03

nicolas@auroraexpeditions.eu



Kim

kim@auroraexpeditions.eu



Aurora Expéditions sera présent sur Top Résa sur le stand de son partenaire un Océan de Croisière, Stand L63

Pour toutes questions ou réservations :Nicolas Bilek06 10 27 07 03Kim

