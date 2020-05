Auvergne-Rhône-Alpes : l'aventure au plus près de chez soi pour "Renaître ensemble"

2 millions d'euros, c'est la somme investie dans un plan permettant des communications affinitaires, par destination ou de relance commerciale notamment pour les hébergeurs et porté par un principe de mutualisation des moyens d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme avec les départements, les territoires ou les acteurs privés.



Pour les 6 prochains mois : trois séquences de communication ; été / automne et hiver avec des messages et des contenus adaptés.



En 2021, deux phases de 6 mois avec la ré-introduction progressive des actions sur les marchés européens, moyens et longs courriers.



Un mix média régional et national associant notre puissance de communication digitale à des médias print / TV et radio pour contribuer à la relance de la fréquentation touristique et limiter l'impact de l'absence des clientèles étrangères cet été.



Priorité sur la clientèle intrarégionale et, en fonction de la levée de la limite des 100 km pour voyager, amplification des actions à l'échelle nationale.



Un état de l'offre actualisée en permanence pour que l'ensemble des territoires et destinations avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme relaient en temps réel (grâce au réseau Apidae) les ré-ouvertures et mesures sanitaires de nos professionnels du tourisme de la région.