Fjord Explorer, nouvelle attraction 2024 pour le PAL

Des maisons en bois de couleurs vives et aux toitures végétales longent les quais surplombant le lac où sont amarrés des bateaux. Le dépaysement est abouti

Pour cela, l'attraction a été construite sur une étendue de 10 000 m2, autour d'un lac et son environnement forestier. La nouvelle zone, inspirée de la péninsule scandinave, recrée l’ambiance des pays nordiques tels que la Finlande ou la Norvège.", poursuit le PAL.avec ses terrasses sur pilotis permet aux visiteurs de faire une pause gourmande et de récupérer des sensations et émotions du voyage.Le Fjord Explorer vient à la fois enrichir l'offre des attractions à sensations du parc (avec déjà le Yukon Quad, le Twist, Azteka, le Disko, le Tigre), mais aussi son offre aquatique.Il est accessible aux. L'accompagnement par une personne de plus de 16 ans est obligatoire pour 3 enfants.