Parc d’attractions du PAL : 300 lits de plus dans la savane bourbonnaise

" Chaque année, en juillet et en août, nous refusons deux à trois fois la capacité d’accueil des lodges, il nous fallait impérativement répondre à cette demande de clientèle ", martèle Arnaud Bennet, PDG du parc d’attractions et de loisirs du PAL, à Saint-Pourçain-sur-Besbre, dans l’Allier.



Pour réaliser son projet, le premier parc de la région Auvergne/Rhône-Alpes a mis le paquet.



Les chiffres causent : 15 millions d’euros d’investissement, un parc de 5 hectares, 250 mètres de bâtiments reliés par des coursives, 60 suites familiales soit 300 lits, une salle de séminaire, un restaurant, un bar, une boutique, une aire de jeux et 50 emplois.



C’est le plus gros investissement depuis la création en 1973.



Destination "famille", le PAL souhaite le rester, mais il souhaite élargir son attractivité avec la construction de cet hôtel haut de gamme. " Nous voulons attirer davantage de visiteurs qui viennent de plus loin…



Nous souhaitons aussi allonger la durée des séjours, que le Pal s’installe comme une destination à part entière et pas seulement celle d’une journée ", insiste Arnaud Bennet.