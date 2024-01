Vulcania recrute pour la saison 2024

Situé au cœur des volcans de la Chaîne des Puys, Vulcania est un parc qui proposedans le monde des volcans, des phénomènes naturels et de la Terre dans l’Espace.Avec plus de, le parc à besoin d'agrandir ses effectifs pour la saison 2024. Vulcania organise donc, pour la première fois et en partenariat avec France Travail et le centre de formation JMSA, undirectement sur le parc.Les personnes intéressées pourront découvrir le cadre du parc, rencontrer les équipes, postuler et passer un entretien de recrutement.Afin de faciliter l’organisation des candidats, une navette sera mise en place pour se rendre au parc et un panier repas sera offert.