La région Auvergne-Rhône-Alpes, une immense palette de destinations et de paysages à grand spectacle Une destination volcans

La région Auvergne-Rhône-Alpes offre une immense palette de destinations, de découvertes culturelles, historiques, gastronomiques et de paysages à grand spectacle. Lyon, capitale de la gastronomie, les Alpes et le Mont Blanc, toit de l'Europe, la Drôme et l'Ardèche, évocatrices de la Provence, l'Auvergne et ses volcans. C’est une région qui possède dix parcs naturels régionaux, deux parcs naturels nationaux (la Vanoise, les Écrins).

Dimanche 5 Juillet 2020

Elle est plusieurs fois citées au Patrimoine mondial de l’UNESCO avec deux œuvres de Le Corbusier, le centre historique de Lyon, la grotte Chauvet, les Chemins de Compostelle, la ville de Saint-Etienne, quatre « Géoparcs » et le haut-lieu tectonique que forment la Chaîne des Puys, la faille de Limagne et leurs 80 volcans.



La région Auvergne-Rhône-Alpes regroupe les départements de l’Allier, de l’Ardèche, du Cantal, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Métropole de Lyon, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Le Parc naturel des Volcans d'Auvergne au patrimoine de l'UNESCO Destination volcans » et se retrouvent sur l’emblématique chaîne des Puys et de la faille de Limagne, inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.



L’Auvergne c’est aussi le pays de quelques-uns des plus beaux villages de France, de la pêche en Aubrac, du rugby, de Michelin, de la Fourme d’Ambert et du Saint-Nectaire, de la dentelle du Puy...



Avec une superficie de 395 000 hectares, le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne est le plus grand de France métropolitaine. Situé à cheval sur les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal, ce vaste territoire est propice aux randonnées.



Sillonné par plusieurs centaines de kilomètres de chemins balisés, de la petite balade aux sentiers de randonnée, il offre dans un environnement de moyenne montagne, de nombreux parcours pour tous niveaux.



A pied, à cheval, à vélo (vélo route et VTT), il répond aussi à tous les souhaits, des moments de convivialité aux grandes performances sportives.



Le Puy-de-Dôme, le plus majestueux



Le plus majestueux, le plus connu et le plus grand est le Puy-de-Dôme - 11 000 ans, 1 465 mètres d’altitude.



De son sommet, ce « Grand site de France » offre des panoramas saisissants sur l'ensemble de la Chaîne, avec ses lacs, ses coulées, ses échappées sur le massif du Sancy, la plaine de la Limagne, Clermont-Ferrand et bien au-delà.



Quand on se promène en ville, on le voit bien au bout de la rue comme une présence familière, bienveillante.



Le sommet s’atteint en une quinzaine de minutes par un petit train à crémaillère. La-haut, c’est le domaine des parapentistes, des amateurs d’espaces, d’air pur et… de vieilles pierres !



Le visiteur peut en effet découvrir les vestiges du plus grand Temple de montagne de la Gaule romaine, le temple de Mercure.



Construit au milieu du 2e siècle de notre ère, ce grand sanctuaire à terrasses fut mis au jour à la fin du 19e siècle. Après une campagne de fouilles, un projet de restauration et de mise en valeur, le sanctuaire a été mis en œuvre par le Département et l'État.



Un de ces volcans réserve une expérience inédite, une immersion au cœur même de ses entrailles : le Lemptégy que l’on atteint à pied ou en train (à bord du Volcan Express).



On y découvre en compagnie d’animateurs scientifiques, un amphithéâtre de 10 hectares et de 60 mètres de profondeur pour une histoire à la fois géologique et humaine.



C’est en effet grâce à l’exploitation d’une carrière de « pouzzolane » (ou « scories volcaniques ») pendant plus de 60 ans (arrêtée définitivement en 2007) que l’on peut aujourd’hui découvrir les secret des cheminées et bombes volcaniques et observer les différentes strates correspondant aux coulées successives de lave et dépôts de cendres.



Le passé industriel s’y dévoile avec les anciennes machines utilisées par les carriers.



Vulcania. Unique en Europe, implanté au cœur de la Chaîne des Puys, à vingt minutes de Clermont-Ferrand, Vulcania est à la fois un parc scientifique à vocation pédagogique et un parc d’attractions familial.



Clermont-Ferrand, capitale historique de l’Auvergne Clermont-Ferrand est née de l’union de deux villes, Clermont et Montferrand.



De sa longue histoire, elle garde de nombreux vestiges et monuments. Il faut (re)découvrir son emblématique cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption construite en pierre de lave, l'univers fantastique de ses fontaines, sa basilique Notre-Dame-du-Port, joyau de l’art roman, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des « chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.



Elle fait partie du "parcours du Port", une flânerie à travers la ville qui mène au quartier des antiquaires et des galeries d’art, à la rencontre d’un patrimoine historique composé d’hôtels particuliers, de fontaines sculptées, de joyaux de l’art roman...



Il suffit de suivre les bornes touristiques de couleur verte qui jalonnent ce parcours.

L'Aventure Michelin deux frères, André et Edouard Michelin, reprennent la petite entreprise familiale au bord de la faillite et lancent un patin de frein en toile et caoutchouc pour voitures à cheval et vélocipèdes.



Breveté et présenté à l'Exposition universelle de Paris de 1889, il relance l'activité du caoutchouc.



En 1891, Edouard Michelin comprend l’intérêt de rouler sur de l’air tout en constatant que le temps de réparation (plusieurs heures) empêche le développement de cette solution.



Il va mettre au point le pneu démontable pour bicyclette, pouvant être réparé en un quart d'heure !



En 1899, l’entreprise se dote d’un emblème : le célèbre Bibendum, l'un des plus anciens logos connus.



Le premier guide rouge présentant des restaurants est créé en 1900. Le premier guide régional touristique, ancêtre du guide vert, paraîtra en 1926. A l’origine, les guides Michelin sont donnés gratuitement aux clients pour les inciter à voyager et donc… à user leurs pneus !



Le pneu radial, commercialisé à partir de 1949 sous le nom de "Michelin X", donnera une forte impulsion au groupe devenu une entreprise multinationale de premier plan. Son siège social se trouve toujours à Clermont-Ferrand.



Créée en 2009,



Elle a accueilli plus de 600 000 visiteurs depuis son ouverture, dont 70% originaires des autres régions françaises et de l’étranger.



Entre spiritualité et tradition, la Haute-Loire



Construits sur les hauts plateaux du Mézenc ou au fin fond des Gorges de l’Allier, tous ont un cachet particulier et l’empreinte de leur histoire mouvementée.



Ils se nomment Arlempdes, dominé par les ruines de son château, l’un des premiers châteaux de la Loire. Blesle qui trouve son origine dans la fondation d’une abbaye bénédictine de femmes au IXe siècle.



A l’extrémité sud du département sur un plateau montagneux, Pradelles est une des portes d’entrée en Haute-Loire. Ici, tout un peuple de marchands, de pèlerins, de soldats, d’hommes d’église, de seigneurs… mais aussi de brigands, se croisaient. Les convois de muletiers transportaient le vin et les fruits de la vallée, le grain, la laine et le bétail de la montagne. A voir aussi Lavaudieu.



Dans ce département, deux sites sont inscrits au Patrimoine Mondial de l'Unesco, au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la cathédrale du Puy-en-Velay et l'Hôtel-Dieu.



Si l’origine de la cathédrale du Puy-en-Velay remonte au Ve siècle, c’est à partir du IXe siècle qu’elle prendra réellement ses allures de cathédrale.



Elle est l’un des fleurons du département de la Haute-Loire. Son cloître est considéré comme l’un des plus beaux ensembles romans d’Europe. Des milliers de pèlerins viennent chaque année prier la Vierge Noire ou espérer un miracle de la mystérieuse « Pierre des Fièvres ». La messe des pèlerins y est donnée tous les matins pour ceux qui réalisent le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.



A près de 1 000 mètres d’altitude, au cœur du Parc naturel régional du Livradois-Forez, la Chaise-Dieu offre un cadre unique de forêts préservées, de vallées profondes et de rivières aux eaux très pures.



Fondée en 1048, son abbaye est un modèle d’architecture romane. Ce sont les frères de la Communauté Saint Jean qui entretiennent la magie des lieux. Il accueille de prestigieux évènements culturels et musicaux.



A voir aussi, la Forteresse de Polignac ou au bord des rivières dans une nature sauvage, le Château de Lavoûte-Polignac qui oscillent entre spiritualité et traditions.



Un relief atypique qui voit s’enchaîner des volcans aux formes hétéroclites, des vallées sauvages, des plateaux aériens. Les drailles ou singles qui sillonnent les paysages de cette Auvergne du sud répondent aux attentes des coureurs, des amateurs de randonnées, de balades en VTT et ce, pour tous niveaux.



Les sentiers de PR (Promenades et Randonnées) sont des circuits allant de quelques heures à la journée.



La Maison du Tourisme de Haute-Loire, dans le cadre de sa démarche touristique « Respirando », a créé un label « PR Respirando » qui garantit la qualité et l’homogénéité du réseau des PR de Haute-Loire.



Fort de ses nombreux espaces VTT labellisés FFC et Respirando, le midi de l’Auvergne a les atouts pour séduire les amateurs de ces disciplines.



Plus d’infos :



Le saviez-vous ? Depuis le XVe siècle la Haute-Loire est l’un des centres historiques de la création et production de la dentelle aux fuseaux. Depuis 1931, elle dispose d’une appellation.



Quelques établissements perpétuent cette tradition et transmettent ce savoir-faire : le musée des Manufactures de Dentelles à Retournac ; l’Hôtel de la Dentelle à Brioude qui expose ses plus belles collections de dentelles anciennes et ses créations contemporaines.



Le Centre d’Enseignement de la Dentelle aux Fuseaux propose des enseignements sur toutes les techniques dentellières et expose ses collections.



Allier, ancienne province du Bourbonnais Ce département correspond, pour l’essentiel, à l’ancienne province du Bourbonnais.



Trois villes, trois styles pourraient définir l’Allier. Vichy reine des villes d'eaux ; Moulins, ville d'art et d'histoire ; Montluçon, festive et médiévale...



Vichy, c'est la station phare de l’Allier et de l’Auvergne. Son architecture foisonnante, son prestigieux opéra art nouveau, ses centres thermaux, quartiers luxueux, parcs et jardins, son hippodrome, son golf et ses boutiques de mode en font un haut-lieu de villégiature.



Moulins-sur-Allier, préfecture et ancienne capitale du duché du Bourbonnais et ses vieux quartiers, cultive le goût des belles choses. La ville devient aussi la capitale du costume de scène, avec son Centre national, devenu un élément incontournable de son patrimoine culturel.



Montluçon, porte d’entrée de l’Auvergne, est marquée du sceau des Bourbons. Après une riche période médiévale, elle s’est développée avec des initiatives marquante. Ainsi, depuis 2013, le MuPop Music Museum a ouvert ses portes. Ce lieu culturel innovant, à l'architecture ambitieuse, invite à vivre une expérience sensorielle inédite dans l'univers pop de la musique, au carrefour de l'image et du son…



Et aussi Châtel-Montagne, une enclave auvergnate en terre bourbonnaise ; Verneuil-en-Bourbonnais, l'un des plus beaux villages de l'Allier ; ou Billy et sa forteresse... Autant de petits villages d'autrefois au charme incomparable !



A ne pas manquer : Charroux, classée parmi les "Plus Beaux Villages de France", ancienne ville fortifiée et important carrefour d'échanges au Moyen-Age. Elle conserve de son passé des maisons remarquablement conservées. Ses rues conservent le souvenir des activités passées : rue de la poulaillerie, de la Corderie, des Taneurs, des Fours à chaux…

La réserve naturelle du Val d'Allier, refuge des oiseaux, ouverte aux visiteurs forêt de Tronçais aménagée par Colbert. Sur près de 11 000 hectares, elle est l’un des plus beaux massifs forestiers de France.



Entre Vichy et Moulins, au cœur de ses larges méandres et proche des chemins du bocage bourbonnais, la



La diversité des milieux, plages, prairies, landes et forêts permet à une végétation riche et variée de s'y développer pour le plus grand bonheur de la faune qui y séjourne. Les oiseaux en particulier y sont en nombre, nicheurs et migrateurs qui s’y reposent avant d’emprunter par milliers le couloir naturel de la Limagne pour les terres méridionales.



Gérée par l’Office National des Forêts et la Ligue de Protection des oiseaux, la réserve du Val d’Allier est ouverte à la fréquentation avec plus de 28 points d'accès libre, dont une vingtaine en voiture.



Des sentiers mis en place permettent de découvrir le site grâce à des panneaux thématiques installés dans chaque bourg et aux principaux points d'entrée de la réserve.



Cette dernière reste bien évidemment soumise à la réglementation régissant les réserves. Des week-ends découverte et des balades nature sont organisés pour partir à la rencontre du monde des oiseaux en compagnie d'un guide nature.



Pour toutes informations, hébergements, itinéraires, circuits et visites thématiques, bonnes adresses, site pro… :

Le saviez-vous ? Les "Chemins de Saint-Jacques de Compostelle" sont inscrits au patrimoine de l’UNESCO sous la forme d’une collection d’éléments discontinus, considérés comme un bien unique.



Les composantes solidaires en France sont dispersées sur 10 régions, 31 départements et 95 communes, constituées de 64 monuments, 7 ensembles et 7 sections de sentiers réparties par thème : Dévotion (cathédrales, églises, basiliques, dolmen) ; Accueil et soins (anciens hôpitaux, abbayes) ; Accès et franchissements (ponts, portes et sections de sentier).



Les édifices et ensembles proposés représentent, dans leur diversité, une évocation fidèle du contexte du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.



Ils sont les témoignages directs, conservés et transmis jusqu’à nous, de la pratique du pèlerinage telle qu’elle s’est déroulée en France durant le Moyen Âge.



Cette puissance d’évocation intacte a permis de revitaliser l’approche culturelle du pèlerinage vers Compostelle. Le parcours spirituel du pèlerinage était rythmé par la vénération des reliques des saints qui jalonnaient l'itinéraire.

