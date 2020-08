Auvergne-Rhône-Alpes : les Français permettent de "sauver" la saison touristique

Au niveau des hébergements, le taux d'occupation (TO) au mois d'août atteint 61% (contre 67% en août 2019) et est assez homogène selon les types d'établissements.



Ce sont les hébergements locatifs (gîtes, chambres d'hôtes et meublés) qui ont été les plus demandés avec un taux d'occupation de 68% en août.



Les résidences de tourisme et les hébergements collectifs (villages vacances...) ont affiché des taux de remplissage plutôt meilleurs qu'attendus (TO de 64% et 60%).



Côté campings, la fréquentation des hébergements locatifs (chalets, mobile-homes) a été relativement haute ce qui n'a pas été le cas des emplacements nus (tentes...).



La fréquentation hôtelière a été différente selon les territoires. Plutôt satisfaisante en montagne (TO de 70% en Savoie et 90% dans le Puy-de-Dôme) elle n'a pas été bonne dans les grandes villes (TO de 38% à Lyon).