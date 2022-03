BT4 Europe : "Redémarrage, durabilité et digitalisation, nos trois priorités"

Nous avons ensuite trois priorités : le redémarrage après la pandémie, la durabilité et la digitalisation. Il faut déployer des processus numériques tout au long des déplacements.



J'ajoute que nous avons aussi de bonnes relations avec la GBTA (Global Business Travel Association) et nous avons la volonté de travailler en étroite collaboration avec eux.



TourMaG.com – Comment le voyage d'affaires peut composer avec la lutte contre le dérèglement climatique ?



Patrick W. Diemer : Le business travel s'inscrit dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi parce que les clients et les employés le veulent et non pas uniquement la jeune génération.



Nous sommes actuellement à Paris et j'ai pris le train de Francfort pour rejoindre la capitale française.



BT4 Europe s'engage à faire la différence dans les domaines sur lesquels nous avons le plus d'impact.



C'est pourquoi BT4Europe soutient les objectifs spécifiques de développement durable des Nations Unies.