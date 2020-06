BVA - EDV : 59% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été

59% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été en France ou à l'étranger selon l'enquête réalisée par BVA pour les Entreprises du Voyage au lendemain des annonces du Premier Ministre concernant la 2e phase du déconfinement.



Un résultat qui affiche 3 points de mieux qu'il y a deux ans. "Cela s'explique par les deux mois de confinement et l'envie pour les Français de changer d'air" précise Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage à l'occasion d'une conférence de presse.



87% des Français partant en vacances projettent des vacances en France et 13% à l'étranger. Au cours des années précédentes, cette proportion était de l'ordre de 2/3 pour la France et de 1/3 pour l’étranger.



Si les intentions sont bonnes, elles ne se concrétisent pas encore dans les carnets de commandes.



En effet 56% des Français n'ont pas encore réservé leurs vacances. "Il s'agit essentiellement de seniors et de retraités ou de personne qui ont l'intention de partir en France et qui n'ont pas encore sauté le pas" souligne Christelle Craplet, directrice de clientèle chez BVA.