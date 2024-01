Bali : Nouvelle taxe & fermeture provisoire du Melia

Avant toutes choses, l’équipetient à vous souhaiter une, que celle-ci soit riche de projets passionnants, de collaborations fructueuses et de voyages fabuleux.Comme vous le savez, Bali attire chaque année de nombreux visiteurs. Afin de répondre à cet engouement et continuer à accueillir les voyageurs dans le cadre de sagesse et de bienveillance que tout le monde connaît, une taxe environnementale et touristique entrera en vigueurD’un montant de, soit avant le départ sur le site https://lovebali.baliprov.go.id , ou directement sur place lors de l’arrivée à l’aéroport. Elle s’ajoute au coût du visa touristique de 500.000 IDR, et est obligatoire pour pouvoir entrer sur le territoire indonésien.Dans un effort du gouvernement en faveur d’un, les revenus générés seront utilisés pour l’entretien des infrastructures de l’île, améliorer son système de gestion des déchets, et préserver le patrimoine naturel et culturel balinais.Pour plus d’informations sur cette nouvelle réglementation, l’équipese tient à votre disposition.